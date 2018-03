Proiect de lege privind cotizația profesională agricolă

Federația PRO AGRO a inițiat elaborarea unui proiect de act normativ intitulat „Legea pentru instituirea unei cotizații profesionale agricole aplicate fermierilor pentru finanțarea asociațiilor profesionale membre ale unor organizații profesionale/interprofesionale reprezentative din sectorul agroalimentar”, în vederea asigurării finanțării predictibile a mediului asociativ.Mai jos, prezentăm principalele prevederi ale acestuia:Art. 1. Se instituie începând cu anul de cerere unică de plată pe suprafață 2018 o cotizație profesională agricolă aplicată fermierilor pentru finanțarea Asociațiilor profesionale membre ale unei Organizațiilor Profesionale/Interprofesionale reprezentative din sectorul agroalimentar.Fermierii care au obligația plății cotizației profesionale agricole prevăzută la alin.(1) sunt fermieri activi definiți în conformitate cu Ordonanța de Urgență nr. 3 din 18 martie 2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură care depun anual cerere unică de plată pentru suprafață agricolă și/sau animale declarate.Art.2 Sunt exceptați la plata cotizației profesionale agricole fermierii care depun anual o cerere unică de plată pentru suprafață agricolă mai mica sau egală cu 5 ha și/sau un număr animale declarate mai mic sau egala cu 10 ha echivalent în UVM;Ratele de conversia a animalelor în unități vită mare ("UVM") sunt cele menționate la art. 9 alin. (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din FEGA. Conversia animalelor declarate în echivalent UVM este prevăzută în anexa nr.1 la prezenta lege.Art.3 Plata cotizației profesionale agricole prevăzută la art.1 se face anual prin reținerea unei sume de 0.5 euro/ha sau echivalent UVM, fermierilor prevăzuți la art.1, echivalent în lei la data stabilirii ratei de schimb la cursul de schimb stabilit în ultima zi lucrătoare înaintea datei de 1 august care precedă exercițiul financiar pentru care sunt stabilite alocațiile financiare, publicat de Banca Centrală Europeană conform Regulamentului Delegat (UE) nr.907/2014 de copmletare a Regulamentului (UE) nr.1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea și închiderea conturilor, garanțiile și utilizarea monedei euro.Fermierii care depun anual cerere unică de plată pentru suprafață agricolă și/sau animale declarate au obligația de a completa odată cu cererea unică și cererea prin care își exprimă opțiunea de a nominaliza Organizația Profesională/Interprofesională reprezentativă beneficiară a acestei cotizații profesionale agricole. Modelul cererii prevăzută la alin.2 este cuprinsă în anexa nr.2 la prezenta lege.Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură va vira în contul Organizației Profesionale/Interprofesionale reprezentativă sumele de bani cu titlu de cotizație profesională agricolă din schema de sprijin instituite pe baza unor ajutoare naționale din sectorul vegetal și/sau zootehnic.Pentru a fi eligibile la finanțare Asociațiile profesionale membre ale unei Organizații Profesionale/Interprofesionale reprezentative beneficiare a sumelor colectate cu titlu de cotizație profesională trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele:- În cazul Organizațiilor profesionale dovada reprezentativității certificată prin copie a hotărârii judecătorești definitivă și irevocabilă de reprezentativitate pentru sectorul agricol și/sau agroalimentar pronunțată în baza Legii nr.62/2011 a dialogului social republicată după caz;- În cazul Organizațiilor Interprofesionale reprezentativitatea certificată prin ordinul de recunoaștere emis în conformitate cu prevederile Hotărârii nr.1068/2009 privind organizarea și funcționarea organizațiilor interprofesionale pentru produsele agroalimentare și pentru aprobarea criteriilor de reprezentare, a procedurii de acordare și retragere a recunoașterii, de control și monitorizare a acestora, precum și delegarea de atribuții după caz;- Copie legalizată la notariat a statutului;- Copie legalizată la notariat a actului constitutiv;- Lista la zi a membrilor, cu informații privind adrese și date de contact, respectiv organele de conducere;- certificatul de atestare fiscală comunicat de organul fiscal competent din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală;- certificatul de cazier fiscal comunicat de organul fiscal competent din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală;- extras special la zi din Registrul asociațiilor și fundațiilor, sau Registrul special secțiunea federații, eliberat de instanța competentă în a cărei circumscripție teritorială își au sediul organizațiile profesionale/interprofesionale din sectorul agricol și agroalimentar din care să rezulte statutul de membru al Organizațiilor Profesionale/ Interprofesionale reprezentative;- Dovada existenței unui cont bancar activ.Documentele prevăzute la alin.5 se depun anual de către Organizațiile profesionale/interprofesionale anual în perioada 15 ianuarie - 15 februarie.Condițiile prevăzute la alin. (5) lit a-h sunt cumulative, iar neîndeplinirea acestora atrage după sine respingerea cererii.Art.4 Cererile de plată pentru verificarea eligibilității asociațiilor profesionale membre ale unei organizațiiprofesionale/interprofesionale și documentele prevăzute la art.3 alin.5 se verifică de către direcțiile tehnice de specialitate din sectorul agricol și/sau agroalimentar din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.Hotărârea de aprobare/respingere a cererii se face în termen de maximum 15 de zile calendaristice de la data depunerii documentației.Asociația profesională a cărei cerere a fost respinsă poate depune contestație în termen de 10 zile calendaristice de la comunicarea respingerii.Comisia de soluționare a contestațiilor Comisia de contestații soluționează contestațiile în termen de 5 zile calendaristicede la data depunerii contestației, motivând în scris hotărârea sa.Art.5 Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale va afișa până la data de 1 martie a fiecărui an pe site-ul propriu lista Asociațiilor profesionale eligibile pentru obținerea cotizației profesionale agricole.Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură va opera în modelul de cerea unică în fiecare an lista asociațiilor profesionale eligibile să obțină cotizația profesională agricolă.Art.6 Sumele primate cu titlul de cotizație profesională agricolă pot fi utilizate doar în următoarele scopuri:a) contribuția la buna funcționare a piețelor, prin promovarea unor produse adaptate cerințelor pieței din punct de vedere cantitativ și calitativ;b) asigurarea transparenței necesare în funcționarea corectă a organizării comune a piețelor agricole;c) realizarea contractelor standard compatibile cu reglementările comunitare;d) contribuția la aplicarea, în sistem descentralizat, a politicilor agricole naționale și comunitare;e) întărirea siguranței alimentare, în special prin asigurarea trasabilității produselor, acționând în interesul utilizatorilor și alconsumatorilor;f) îmbunătățirea sistemului informațional privind cererea și oferta, concentrarea și coordonarea ofertei și comercializarea produselor membrilor producători;g) realizarea unei mai bune valorificări a produselor, în special prin acțiuni de marketing și cercetare de piață, urmărind promovarea acestora pe piața internă și externă;h) participarea organizațiilor profesionale membre la elaborarea strategiilor și programelor de dezvoltare din sectorul pe care îl reprezintă;i) realizarea de proiecte de cercetare și studii cu privire la metodele noi de producție, procesare, distribuție și la evoluția pieței;j) dezvoltarea metodelor și a instrumentelor necesare îmbunătățirii calității produselor pe parcursul etapelor de producție șiprocesare;k) promovarea unor practici și tehnologii de producție integrate și ecologice, care să asigure protecția mediului înconjurător;l) punerea în valoare și protejarea agriculturii biologice și a denumirilor de origine, a etichetelor de calitate și a indicațiilorgeografice;m) furnizarea de servicii de consultanță și instruire destinate organizațiilor profesionale membre și apărarea intereseloracestora în relațiile acestora cu organisme guvernamentale și ale administrației de stat, precum și soluționarea pe caleamiabilă a neînțelegerilor dintre organizațiile profesionale membre;n) legătura și conlucrarea cu organismele finanțatoare din țară sau din străinătate pentru contractarea de credite șiimplementarea unor programe care să asigure dezvoltarea unor unități de producție viabile și competitive;o) participarea la organizațiile de profil europene în cadrul grupelor de dialog civil.(2)Începând cu următorul an de depunere a documentațiilor prevăzute la art.3 pe lângă documentele prevăzute la art.3 alin5 asociațiile profesionale au obligația până la data de 15 octombrie a fiecărui an să depună un raport privind utilizareasumelor cu titlul de cotizație profesională agricolă din care să rezulte îndeplinirea a cel puțin trei dintre obiectivele prevăzutela alin.1 lit. a-o.Neîndeplinirea obligației prevăzute la alin. 2 conduce la excluderea din lista asociațiilor profesionale eligibile pentru obținerea cotizației profesionale agricole pentru următoare campanie de depunere a cererii unice de plată.Asociațiile profesionale vor depune raportul la registratura MADR.Constatarea îndeplinirii/neîndeplinirii obligației prevăzută la art.6 se face de către comisiile de specialitate ale MADR care vor avea acces la toate datele financiar-contabile și la orice documente relevante care au legătură cu accesul la finanțare al asociațiilor profesionale prin cotizația profesională agricolă;Sumele de bani primate cu titlu de cotizație profesională agricolă utilizate în alte scopuri decât cele prevăzute prin prezenta lege vor fi recuperate și vor constitui aport la bugetul de stat;Persoanele împuternicite de către asociațiile profesionale să depună documentația prevăzută la art.3 și să depună raportul anual în conformitate cu alin.2 al prezentului articol vor răspunde de legalitatea și corectitudinea datelor înscrise sub sancțiunea legislației civile și penale după caz.”