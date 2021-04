Programul „Rabla electrocasnice” va avea noi valori ale voucherelor

De la 1 martie au intrat în vigoare noi etichetări ale aparatelor electrocasnice în funcţie de eficienţa energetică. Astfel noile vouchere pentru programul 2021 vor avea noi valori. Voucherele vor fi calculate astfel încât să nu depăşească jumătate din preţul întreg al produsului electrocasnic şi să fie acordate în funcţie de eficienţa energetică a fiecărui produs, se arată într-un comunicat al Administraţiei Fondului de Mediu.







Noile valori ale programului „Rabla electrocasnice” se acordă astfel: 200 de lei pentru maşini de spălat rufe cu noua clasă energetică C şi pentru aspiratoare cu un consum de energie mai mic de 43kWh/an; 250 de lei pentru maşini de spălat rufe cu noua clasa energetică B; 300 de lei pentru maşini de spălat rufe cu noua clasa energetică A, maşini de spălat vase cu noua clasă energetică C, pentru categoria frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice/congelatoare cu noua clasă energetică C; pentru televizoare cu nouă clasă energetică C şi tot 300 de lei se vor aloca şi pentru tablete. Maşinile de spălat vase cu noua clasă energetică B vor primi un voucher în valoare de 350 de lei, dar şi categoria frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice/congelatoare cu noua clasă energetică B şi televizoarele cu noua clasă energetică B vor primi tot 350 de lei.







Vouchere de 400 de lei se vor da pentru maşini de spălat rufe cu uscător cu noua clasă energetică C, maşini de spălat vase cu noua clasă energetică A. De asemenea, aparatele de aer condiţionat, inclusiv aparate de aer condiţionat portabile, cu eficienţă energetică la răcire cel puţin A++, dar şi frigidere/combine frigorifice/lăzi frigorifice/congelatoare cu noua clasă energetică A, televizoare cu noua clasă energetică A şi uscătoarele de rufe cu eficienţă energetică A++ vor primi 400 de lei. Voucherul de 450 de lei va fi pentru maşinile de spălat rufe cu uscător cu noua clasă energetică B. Cel mai consistent, voucherul de 500 de lei se acordă pentru maşini de spălat rufe cu uscător cu noua clasă energetică A, pentru uscătoare de rufe cu eficienţă energetică A+++ şi pentru laptopuri. Programul „Rabla electorcasnice” se va lansa în ultima săptămână din aprilie.