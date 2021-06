Programul „Rabla Electrocasnice”, punct şi de la capăt! „Ce a fost mai ieftin s-a vândut imediat”

Prima etapă dedicată electrocasnicelor mari s-a încheiat joi, 3 iunie, a doua etapă cea a televizoarelor, laptopurilor şi tabletelor va fi până pe 17 iunie şi ultima etapă, din care fac parte aparatele de aer condiţionat, uscătoarele de rufe şi aspiratoarele va fi între 18 iunie-1 iulie.





Deja 60 de milioane din totalul de 75 de milioane alocate ediţiei din acest an au fost consumate. Prima etapă a aparatelor frigorifice, a maşinilor de spălat vase şi rufe a avut câteva lipsuri, care au ţinut de comunicarea pe portalul programului. Un consumator care voia să-şi schimbe un aparat electrocasnic ne-a semnalat la redacţie, că a întâmpinat probleme cu emiterea voucherului activat. A trebuit să aştepte zece zile, în care s-a logat de nenumărate ori pe zi să vadă dacă i s-a activat voucherul. Pe platforma programului nu se preciza cât timp durează până când voucherul urma să fie folosibil.





„Am vrut să-mi schimb frigiderul vechi cu unul de generaţie nou, cu un consum redus. Am făcut o prospecţie de piaţă înainte de a începe programul, să văd ce preţuri sunt şi ce clase energetice au apărut, că auzisem că s-au modificat. Toate bune şi frumoase, a început programul, mi-am făcut cont, am încărcat documentele solicitate şi am primit un voucher cu cod, cu bare, cu tot ce trebuie. M-am bucurat ca prostul, dar voucherul nu era activat şi nici data expirării nu era trecută. În fiecare zi intram pe platformă să văd dacă s-a activat. Deci, mi-am făcut cont în 14 mai şi am primit sms de activare în 24 mai. Aproape că-mi luasem gândul că mai primesc un voucher activat”, ne-a spus Marian Dragomir, un consumator nemulţumit.



Urmează o sesiune mai mică pentru „Rabla Electrocasnice”





Cititorul nostru ne-a mai spus, că după ce a intrat în posesia voucherului activat a pornit spre magazinul unde văzuse aparatul frigorific. Era de provenienţă românească, cu clasa energetică A plus, cu consum mic, no frost să nu mai stea să-l dezgheţe, mic dar spaţios, numai că preţul nu mai era cel pe care îl văzuse la începutul lunii mai. Dezamăgirea a fost şi mai mare deoarece nu avea din ce alege.





„Am fost blocat de-a dreptul. Am rămas fără cuvinte. Cu două săptămâni înainte, ce mă interesa pe mine costa până în 1.000 de lei, acum frigiderele care făceau parte din program până în clasa energetică E, costau între 1.800 şi peste 2.000 de lei. Frustrarea a fost pentru că deşi eram hotărât să cumpăr până la urmă ce găsesc, nu mai aveam de unde. Ori produsele au fost puţine şi s-au dat ca pâinea caldă, ori nu ştiu ce să mai zic”, a adăugat Marian Dragomir, cititorul nostru.





Am fost şi noi prin magazine şi am aflat că, într-adevăr, frigiderele ieftine s-au dat rapid. Practic, un frigider care normal ar fi costat 1.100 de lei, cu ajutorul voucherului de 400 de lei, îl cumpărai cu 700 de lei, adevărat chilipir. „Frigiderele până în 1.000 de lei şi puţin peste au rămas foarte puţine. În primele două zile de când s-a dat startul primei etape a programului am vândut imediat ce aveam mai ieftin. Au mers bine şi cele până în 2.000 de lei. Noi suntem mulţumiţi de cum au mers vânzările în prima etapă”, a declarat Ioan M., responsabil de vânzări într-un magazin de electrocasnice înscris în program.





De curând, Barna Tanczos, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor a afirmat că din bugetul primei etape nu s-au valorificat în jur de 45% din banii alocaţi, iar sumele care nu se vor consuma în sesiunea prezentă vor fi relocate pentru o nouă ediţie care va avea loc în această vară.





După o lipsă de un an, ediţia 2021 a programului de înlocuire a electrocasnicelor a început cu dreptul. Administraţia Fondului de Mediu (AFM) responsabilă cu derularea programului a avut o idee bună de a împărţi în trei etape programul, pe categorii de produse.