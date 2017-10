Programul "Prima maşină" miroase a "fumigenă" electorală

Programul "Prima mașină" miroase a "fumigenă" electorală

Începând cu 1 noiembrie, cei care nu au avut niciodată o mașină pe numele lor pot achiziționa un autoturism nou, în limita a 50.000 lei plus TVA, la care se adaugă costul poliței CASCO pentru primul an. Mașinile cumpărate prin acest program vor fi obligate să își facă asigurare CASCO pe toată durata creditului primit. Avansul va fi cuprins între 5 și 10%, iar perioada maximă de creditare va fi de șapte ani.Acest program nu le este destinat celor care vor să-și cumpere mașini de lux, ci se adresează unui segment cu venituri mai reduse, care să se încadreze în plafonul de 50.000 lei. Cu alte cuvinte, nu este posibilă cumpărarea unei mașini mai scumpe decât plafonul stabilit. Actul normativ va fi aprobat în ședința Guvernului de săptămâna viitoare. Programul „Prima mașină” ar trebui să stimuleze achiziția de autoturisme noi, mai sigure în trafic și mai puțin poluante.Conform oficialilor, programul își propune să îi ajute pe tineri. La fel ca programul „Prima Casă”, persoanele interesate își pot depune dosarele odată cu demararea proiectului, adică începând de luna viitoare. Mărcile și modelele înscrise în program vor putea fi aflate ulterior, în funcție de ceea ce doresc importatorii să vândă prin acest nou sistem.În acest moment, există mai multe probleme legate de acest nou sistem. În timp ce unii dealeri auto nici nu au auzit despre acest program, alții, care mai dau drumul la televizoare, spun că știu câte ceva, însă nu au fost informați oficial despre nimic.„Cei de la Guvern au început să arunce cu vorbe, însă nouă nu ne-a spus nimeni nimic. Încă nu s-au luat deciziile, nu știm la ce să ne așteptăm. Încă mai există tichete Remat, se pune problema și în acest fel, pentru că noi nu știm nici ce se va întâmpla cu acest program. Am înțeles că «Prima mașină» i-ar lua, cumva, locul programului Remat, ceea ce pe noi ne îngrijorează. Importatorii nu ne-au co-municat nimic, nu știm cine participă, cu ce, în ce condiții, nu știm nimic”, au de-clarat mai mulți dealeri auto.Culmea este și faptul că unii dealeri auto din Constanța nici nu au autoturisme la vânzare care să se încadreze în aceste sume și, cel mai probabil, unele mărci auto nu vor fi disponibile în program.Nici reprezentanții băncilor constănțene nu știu prea mare lucru despre programul „Prima mașină”. Nu i-a anunțat nimeni despre termeni și condiții, habar nu au ce documente sunt necesare pentru înscriere și așteaptă, spun ei, să fie anunțați oficial de către cineva avizat.