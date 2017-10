Programul Naţional de Dezvoltare Rurală va fi disponibil din toamnă

Programul Național de Dezvoltare Rurală va fi disponibil din toamnă

# Ministrul Agriculturii, Decebal Traian Remeș a dat asigurări că primele proiecte vor putea fi depuse din a doua jumătate a lunii octombrie Ieri, în sala de spectacole a Liceului de Artă din Constanța, a avut loc prezentarea Programului Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013, eveniment organizat de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale împreună cu Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit Așa cum fusese anunțat, la eveniment a participat și Decebal Traian Remeș, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale care a anunțat că primele proiecte vor putea fi depuse începând cu a doua jumătate a lunii octombrie. „Deși cu întârziere, eforturile pe care le-au depus reprezentanții ministerului încep să dea roade. Am transmis programul național de dezvoltare rurală spre aprobare la jumătatea acestui an, iar veștile pe care le-am primit sunt bune, ceea ce înseamnă că există posibilitatea să primim dosare pentru un număr de măsuri chiar începând din acest an. În cursul lunii septembrie, în jurul datei de 23-25, vom avea comentariile scrise la măsurile pentru care ne asumăm riscul de a le lansa în acest an. După programul nostru, în partea a doua a lunii octombrie, pentru măsurile propuse, solicitanții își vor putea depune proiectele”, a declarat Decebal Traian Remeș, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. La rândul său, ministrul secretar de stat în cadrul ministerului Agriculturii, Cornelia Harabagiu, a precizat că principalele axe ale programului au în vedere creșterea competitivității sectoarelor agricol și forestier, îmbunătățirea calității mediului și a zonelor rurale și îmbunătățirea calității vieții în mediul rural. Dintre acestea, cele mai multe fonduri vor fi alocate pentru proiectele privind creșterea competitivității sectorului agricol și silvic, respectiv 3,17 miliarde de euro, reprezentând 42,19% din totalul fondurilor alocate programului. „Comparativ cu programul SAPARD, Programul Național de Dezvoltare Rurală asigură mai mulți bani, într-un total de 8,022 miliarde euro, mai multe forme de sprijin, în acest sens fiind elaborate 20 de măsuri, în comparație cu 10 câte erau disponibile înainte, mai multe categorii de beneficiari și mai multe investiții eligibile”, a completat Cornelia Harabagiu. 1,5 milioane euro pentru exploatații Una din primele măsuri pentru care vor putea fi depuse dosare în acest an este Măsura 121 care are în vedere modernizarea exploatațiilor agricole. Astfel, investițiile concrete pentru care se vor acorda fonduri nerambursabile prin această măsură sunt construirea și modernizarea clădirilor utilizate pentru producția agricolă la nivel de fermă, construirea și modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces în domeniul agricol, construirea și modernizarea fermelor de vaci de lapte încadrate în sistemul cotei de lapte, construirea serelor, achiziționarea de tractoare noi, combine de recoltat, mașini și utilaje și achiziționarea de noi mijloace de transport specializate, necesare activității de producție. Pe de altă parte, banii mai pot fi folosiți și la achiziționarea terenurilor pentru construcții cu scop productiv, înființarea plantațiilor viticole, înființarea pepinierelor de viță de vie și pomi fructiferi și procesarea produselor agricole la nivelul fermei. Fondurile nerambursabile acordate prin această măsură pot reprezenta între 45% și 75% din valoarea eligibilă a proiectului, dar nu mai mult de un milion de euro. În cazul în care proiectul include și investiții pentru obținerea energiei regenerabile, suma maximă care poate fi acordată pentru realizarea proiectului este de 1,5 milioane euro.# Ministrul Agriculturii, Decebal Traian Remeș a dat asigurări că primele proiecte vor putea fi depuse din a doua jumătate a lunii octombrie Ieri, în sala de spectacole a Liceului de Artă din Constanța, a avut loc prezentarea Programului Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013, eveniment organizat de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale împreună cu Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit Așa cum fusese anunțat, la eveniment a participat și Decebal Traian Remeș, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale care a anunțat că primele proiecte vor putea fi depuse începând cu a doua jumătate a lunii octombrie. „Deși cu întârziere, eforturile pe care le-au depus reprezentanții ministerului încep să dea roade. Am transmis programul național de dezvoltare rurală spre aprobare la jumătatea acestui an, iar veștile pe care le-am primit sunt bune, ceea ce înseamnă că există posibilitatea să primim dosare pentru un număr de măsuri chiar începând din acest an. În cursul lunii septembrie, în jurul datei de 23-25, vom avea comentariile scrise la măsurile pentru care ne asumăm riscul de a le lansa în acest an. După programul nostru, în partea a doua a lunii octombrie, pentru măsurile propuse, solicitanții își vor putea depune proiectele”, a declarat Decebal Traian Remeș, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. La rândul său, ministrul secretar de stat în cadrul ministerului Agriculturii, Cornelia Harabagiu, a precizat că principalele axe ale programului au în vedere creșterea competitivității sectoarelor agricol și forestier, îmbunătățirea calității mediului și a zonelor rurale și îmbunătățirea calității vieții în mediul rural. Dintre acestea, cele mai multe fonduri vor fi alocate pentru proiectele privind creșterea competitivității sectorului agricol și silvic, respectiv 3,17 miliarde de euro, reprezentând 42,19% din totalul fondurilor alocate programului. „Comparativ cu programul SAPARD, Programul Național de Dezvoltare Rurală asigură mai mulți bani, într-un total de 8,022 miliarde euro, mai multe forme de sprijin, în acest sens fiind elaborate 20 de măsuri, în comparație cu 10 câte erau disponibile înainte, mai multe categorii de beneficiari și mai multe investiții eligibile”, a completat Cornelia Harabagiu. 1,5 milioane euro pentru exploatații Una din primele măsuri pentru care vor putea fi depuse dosare în acest an este Măsura 121 care are în vedere modernizarea exploatațiilor agricole. Astfel, investițiile concrete pentru care se vor acorda fonduri nerambursabile prin această măsură sunt construirea și modernizarea clădirilor utilizate pentru producția agricolă la nivel de fermă, construirea și modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces în domeniul agricol, construirea și modernizarea fermelor de vaci de lapte încadrate în sistemul cotei de lapte, construirea serelor, achiziționarea de tractoare noi, combine de recoltat, mașini și utilaje și achiziționarea de noi mijloace de transport specializate, necesare activității de producție. Pe de altă parte, banii mai pot fi folosiți și la achiziționarea terenurilor pentru construcții cu scop productiv, înființarea plantațiilor viticole, înființarea pepinierelor de viță de vie și pomi fructiferi și procesarea produselor agricole la nivelul fermei. Fondurile nerambursabile acordate prin această măsură pot reprezenta între 45% și 75% din valoarea eligibilă a proiectului, dar nu mai mult de un milion de euro. În cazul în care proiectul include și investiții pentru obținerea energiei regenerabile, suma maximă care poate fi acordată pentru realizarea proiectului este de 1,5 milioane euro.