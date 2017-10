Programul Naţional de Dezvoltare Rurală a fost lansat oficial

Programul Național de Dezvoltare Rurală a fost lansat oficial

După mai multe luni de discuții purtate cu reprezentanții Uniunii Europene, ieri a fost lansat oficial Programul Național pentru Dezvoltare Rurală, prin care România va beneficia de fonduri europene de peste opt miliarde de euro, până în 2013, pentru dezvoltarea agriculturii. Astfel, începând din data de 3 martie, fermierii constănțeni care vor să deruleze programe din fonduri europene își pot depune proiectele pentru trei măsuri prevăzute în PNDR, respectiv modernizarea exploatațiilor agricole, creșterea valorii adăugate a produselor agricole și piscicole și dezvoltarea satelor. Prima măsură, 1.2.1 are în vedere „Modernizarea exploatațiilor agricole“ și beneficiază de fonduri de peste 991 milioane de euro, din care 80 % fonduri europene și 20% fonduri de la bugetul național. În cadrul acestei măsuri sunt sprijinite investițiile orientate spre dotarea cu utilaje și echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum și investițiile privind adaptarea construcțiilor agricole pentru respectarea standardelor comunitare și pentru creșterea competitivității exploatațiilor agricole. Cea de a doua măsură are în vedere creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiere și dispune de fonduri totale de peste 1,07 miliarde de euro, din care 80% sunt fonduri europene, diferența fiind asigurată de la bugetul național. Obiectivul acestei măsuri este creșterea competitivității întreprinderilor de procesare agro-alimentare prin îmbunătățirea performanței generale a întreprinderilor din sectorul de procesare și marketing a produselor agricole și forestiere. Cea de a treia măsură disponibilă are în vedere dezvoltarea satelor, fondurile totale ridicându-se la 1,5 miliarde de euro. Prin aceasta se urmărește îmbunătățirea infrastructurii în spațiul rural și îmbunătățirea accesului la servicii pentru populația rurală, renovarea cât mai multor sate și creșterea numărului de obiective de patrimoniu din spațiul rural.