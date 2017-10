Programul de sărbători al marilor centre comerciale din Constanţa

Programul de sărbători al marilor centre comerciale din Constanța

Constănțenii care încă nu și-au făcut cumpărăturile mai au o șansă. În preajma sărbătorilor de iarnă, hypermarket-urile rămân deschise și doar în zilele de 25 decembrie 2009 și 1 ianuarie 2010 vor fi închise. Dacă până acum, marile centre comerciale din Constanța și-au prelungit programul până noaptea târziu, pentru a permite consumatorilor să se pregă-tească cum se cuvine, în perioada dintre Crăciun și Revelion, fie se va reveni la programul normal, fie vor rămâne deschise până la înserare. Metro Cash & Carry Astăzi, centrul comercial va fi deschis până la ora 16.00. A doua zi de Crăciun, programul va fi între 8.00 și 21.00. Între 27 și 30 decembrie, Metro va funcționa în regim normal (între 5.00 și 24.00). Pe 31 decembrie, ora de închidere va fi mutată la ora 16.00, iar a două zi din noul an, programul va fi restrâns, de la 8.00 la 16.00. Carrefour România - Centrul Comercial Tom Hypermarketul va avea un program normal, între 27 și 30 decembrie și anume între orele 8.00 și 22.00. În Ajunul Crăciunului, pro-ramul va fi restrâns până la 18.00. Pe data de 26 decembrie, deschiderea va fi la 10.00, iar în ultima zi din an, hypermarketul va fi deschis până la 16.00. Pe 2 ianuarie 2010, programul de funcționare va fi între orele 10.00 și 20.00. Kaufland România În Ajunul Crăciunului, precum și pe 31 decembrie, centrul comercial va avea un program scurt, de la 9.00 până la 17.00. Între zilele de 27 și 30 decembrie, se va reveni la programul normal (duminică de la 8.00 la 20.00 și în timpul săptămânii de la 7.30 la 22.00). Real Hypermarket Dacă în perioada 10 - 23 decembrie, hypermarketul Real a avut un program non stop, în Constanța, de Ajun, precum și în ultima zi din an, magazinele se vor închide cel târziu la ora 18.00. Între 26 și 30 decembrie 2008, programul va fi normal (8.00 - 22.00 duminică și 8.00 - 23.00 restul zilelor săptămânii). Selgros Cash & Carry Selgros Cash & Carry va avea un programul prelungit după Crăciun, în perioada 28 decembrie - 30 decembrie, cu 18 ore de program, între orele 6.00 și 24.00. Pe 24 și 31 decembrie 2008, programul va fi unul restrâns, de la ora 6.00 la 16.00. A doua zi de Crăciun, precum și pe 2 ianuarie, programul va fi prelungit, iar magazinele își vor comercializa produsele între orele 07.00 și 22.00. De asemenea, pe 5 (6.00 și 16.00) și 6 ianuarie 2010 (10.00 și 22.00) se va face inventarul, iar magazinul va fi închis. City Park Mall Mall-ul își va reduce programul doar astăzi, cu o oră, iar constănțenii vor putea face cumpărăturile aici între 10.00 și 21.00. Între 26 și 31 decembrie, centrul comercial va funcționa în regim normal, de la orele 10.00 la 22.00.