Programul de sărbători al băncilor

Ştire online publicată Miercuri, 23 Decembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

BCR intră în vacanță prelungită Toate unitățile Băncii Comerciale Române, inclusiv cele din mall-uri, vor fi închise în zilele de 25 – 27 decembrie și 1 – 3 ianuarie. În zilele de 24 și 31 decembrie, unitățile BCR vor avea program redus, de la 9 la 13. Reprezentanții băncii au anunțat că s-au luat măsurile necesare pentru a asigura încasarea banilor de la clienți, în vederea evitării întârzierilor la plată. De asemenea, BCR va asigura alimentarea cu cash a bancomatelor, pe toată perioada sărbătorilor de iarnă. În plus, deținătorii de carduri BCR vor putea face plăți la toți comercianții care acceptă astfel de instrumente de plată. În același timp, serviciul de Asistență Carduri va fi disponibil permanent. Alte servicii care vor fi funcționale sunt Alo 24 Banking (între orele 8 și 22), Click 24 Banking (24 din 24), Easz 24 Banking (24 din 24) și InfoBCR (între 8 și 22). Royal Bank of Scotland își ia șase zile de vacanță Unitățile teritoriale ale Royal Bank of Scotland (RBS) vor fi închise în zilele de 25 – 27 decembrie și 1 – 3 ianuarie. Pe 24 și 31 decembrie, banca va avea program redus, între orele 9 și 14. În zilele de 28 – 30 decembrie, programul unităților va fi cel normal, între 9 și 18. Serviciul RBS Phone Banking va fi disponibil non-stop, pentru preluarea tuturor cererilor de plată. Banca Românească închide doar de Crăciun și Anul Nou Cei de la Banca Românească sunt un pic mai harnici, urmând să închidă porțile doar pe 25 decembrie și pe 1 ianuarie. În rest, unitățile vor funcționa după programul obișnuit, între orele 9 și 16:30. De asemenea, clienții vor avea acces permanent la bancomatele băncii. Internet banking-ul Intesa rămâne „conectat” de sărbători Și angajații Intesa Sanpaolo Bank au parte de o vacanță scurtă. Unitățile băncii vor fi închise doar pe 25 decembrie și 1 ianuarie. Programul redus (8:30 - 14) va fi valabil doar în zilele de 24 și 31 decembrie. În toate celelalte zile, banca va avea program normal (8:30 - 17), iar call center-ul va funcționa non-stop. Utilizatorii serviciului de internet banking și deținătorii de carduri vor putea efectua plăți, retrageri de numerar și orice tip de operațiuni. Clienții Raiffeisen vor face plăți prestabilite Unitățile Raiffeisen Bank nu vor lucra cu publicul în zilele de 25 – 26 decembrie și 1 – 2 ianuarie. În zilele de 24 și 31 decembrie, programul băncii va fi redus, până la ora 16. Clienții vor putea suna oricând la call center, iar bancomatele și serviciile MyBanking și Raiffeisen Online vor fi accesibile non-stop. Reprezentanții Raiffeisen pre-cizează că nu se vor putea efectua tranzacții prin Raiffeisen Direct, excepție făcând clienții care și-au activat facilitatea Raiffei-sen Direct Interactiv și au setat opțiunea de plăți prestabilite. Programul de efectuare a tranzacțiilor prin intermediul acestui serviciu este între orele 8 și 17. Nu în ultimul rând, agențiile Raiffeisen din incita hypermarket-urilor vor funcționa cu program redus. Self-bank-ul ING va funcționa normal Agențiile ING Bank vor funcționa după programul normal, excepție făcând zilele de 25 decembrie (închis) și 31 decembrie (program redus, până la ora 13). Bancomatele și centrele de self-banking vor fi accesibile după programul normal, până la ora 23. Unitățile BRD, închise pe 25 decembrie și 1 ianuarie La BRD, programul de sărbători este următorul: închis pe 25 decembrie și 1 ianuarie și program redus, până la ora 14, în zilele de 24 și 31 decembrie.