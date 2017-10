Programul „Casa Verde” ar putea reveni din vară

Programul „Casa Verde” se află la stadiul de analiză a impactului financiar, dar din vară ar putea fi lansate noi sesiuni de finanțare, a declarat, pentru Agerpres, ministrul Mediului și Schimbărilor Climatice, Attila Korodi.„(...) Au fost perioade complicate la Administrația Fondului de Mediu, dar se pare că s-a reușit un spațiu de buget suficient ca să începem să regândim acest fond. Dacă reușim să ducem proiecte de apă și canalizare către fonduri europene, acolo eliberez de anumite obligații contractuale și rămâne o resursă în plus. Dacă avem o Ordonanță de urgență înseamnă că o să am un spațiu unde pot să mă joc și sigur va fi anul acesta «Casa Verde», din cifrele pe care le văd la ora actuală. Va fi buget pentru proiecte neonorate și pentru o sesiune nouă de proiecte. Programul se va adresa, probabil, persoanelor fizice. Ar putea intra în program și persoanele juridice, dar numai instituțiile de învățământ, spitale, creșe, cămine de bătrâni și centre de plasament pentru copii. Deocamdată, analizăm impactul financiar pentru că interesul este să avem un beneficiu cât mai mare, nu să se monteze ceva de dragul de a spune că avem o instalație pe casă sau pe o instituție. Am cerut ca, în perioada următoare, să analizăm aceste aspecte financiare și atunci, spre vară, cred că putem să lansăm noi sesiuni, dacă vedem că totul este sigur”, a explicat ministrul mediului, pentru Agerpres.