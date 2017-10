Program de cooperare elveţiano-român în valoare de 181 milioane franci elveţieni

Program de cooperare elvețiano-român în valoare de 181 milioane franci elvețieni

Ieri, la Ministerul Finanțelor Publice, a fost prezentat stadiul aplicării programului de cooperare elvețiano-român. Acesta se desfășoară pe perioada 2009 - 2019 și are valoare totală de 181 milioane de franci elvețieni.Scopul programului este: reducerea disparităților economice și sociale dintre România și restul statelor membre ale Uniunii Europene, precum și între diferitele regiuni ale României.În cadrul discuțiilor, au fost remarcate rezultate deosebite înregistrate, în special cu privire la proiectele orientate către susținerea mediului de afaceri, promovarea gestionării durabile a energiei, pentru educație, cercetare și promovarea societății civile ca factor important pentru dezvoltare și participare activă.În cadrul programul româno-elvețian pentru IMM-uri, care acordă credite pentru investiții, au fost aprobate primele credite. Programul are o contribuție financiară elvețiană de 20 milioane franci și a fost lansat la începutul anului 2014 De asemenea, se află în curs de aprobare finală proiecte de investiții care vizează dezvoltarea infrastructurii pentru susținerea obiectivului „energie durabilă”. Acestea au cea mai mare alocare financiară, circa 37 milioane franci elvețieni. Un progres marcant a fost înregistrat și în domeniul educației și cercetării. Astfel, ca urmare a sprijinului partenerului elvețian, au fost aprobate la finanțare și se află în implementare 26 de proiecte comune de cercetare, în valoare de aproximativ 10 milioane franci.De asemenea, au fost aprobate 85 de burse de cercetare, ultima selecție fiind încheiată în luna martie a acestui an. Aproximativ 17 milioane franci elvețieni sunt puse la dispoziția organizațiilor societății civile pentru activități care abordează aspecte legate de mediu și furnizarea de servicii sociale. 49 de proiecte, totalizând circa 10 milioane franci, se implementează deja cu succes în diferite regiuni din România Totodată, în cadrul evenimentului, părțile au semnat Acordul de proiect „Combaterea spălării banilor și finanțării terorismului”. Proiectul, al cărui beneficiar este Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, are o valoare de 2.530.000 franci elvețieni, din care 2.150.500 franci elvețieni reprezintă contribuția elvețiană. Perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni de la data semnării acordului. Proiectul are drept scop întărirea capacității instituționale a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și a autorităților cu competențe în domeniul combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.