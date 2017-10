La jumătatea anului

Profitul THR „Marea Neagră” a fost de 7,29 milioane lei

Compania Turism Hoteluri Restaurante Marea Neagră a anunțat că, în trimestrul al doilea al acestui an, a realizat un profit net în valoare de 7,29 milioane lei. În trimestrul al doilea din 2006, compania a afișat o pierde de 3,76 milioane lei. Cifra de afaceri a companiei a scăzut cu 12,21% în primele șase luni, până la 3,96 milioane lei, față de perioada similară a anului trecut când compania de turism a avut afaceri de 4,57 milioane lei. Compania hotelieră THR Marea Neagră estimează pentru acest an o scădere a profitului net cu 18,28% în acest an, la 4,79 milioane lei, în condițiile în care firma estimează o majorare a veniturilor totale. Veniturile totale sunt așteptate să crească de la 39,54 milioane lei în 2006 la peste 44 milioane lei în acest an pe fondul creșterii cheltuielilor totale în acest an cu 1,25 milioane lei față de anul anterior, până la 38,33 milioane lei.