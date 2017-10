Ancheta „Cuget Liber“

Profitul se îngroapă cu pompe funebre

„Merg prost afacerile - se plânge patronul unui mic stabiliment de pompe funebre, care se hotărăște să vorbească sub protecția anonimatului. Nimeni nu mai face lux. Cumpără un coșciug mai ieftin, iar în loc de coroană, o jerbă sau câteva flori. Abia de reușesc să plătesc angajații. Mă gândesc să închid prăvălia.” Nu deranjați casele de marcat! Omul începe să-mi vorbească despre prețurile lui (care au scăzut), despre prețurile de aprovizionare și impozite (care au cres-cut), despre criza economică și măsurile câinoase pe care le va lua guvernul. Apoi, se plânge de concurența dură a marilor case de servicii funerare din zonă, care reușesc să pună mâna pe comandă chiar din clipa în care omul dă „ortul popii”. Timp de un sfert de oră, îmi ține o adevărată lecție de economie, din care reiese că el este o victimă a vremurilor netrebnice. În timp ce îl ascult, trag cu ochiul la ceea ce se întâmplă în magazin. Câteva băbuțe au intrat să cumpere ba una, ba alta: o lumânărică, ceva tămâie, o floare „s-o pună la crucea răposatului”, o cutie de chibrituri. Sub privirile încurajatoare ale patronului, vânzătoarea a luat banii, a dat marfa, dar bonuri fiscale… ioc. Casa de marcat lenevește pe un raft, înfofolită în folie, să nu se prăfuiască. În stradă, intru în vorbă cu una dintre băbuțe. Îmi spune că este pensionară și că abia se descurcă cu cei 450 de lei pe care îi primește. Biata de ea. Habar n-are ce o așteaptă. De la 1 iunie, ca urmare a măsurilor de austeritate, va avea o pensie mai mică cu 67,50 de lei. Oare, evazionistul de la pompe funebre nu va fi atins de guvern „nici cu o floare”? Până acum, probabil că, din când în când, îl mai vizita „organul” și-l mângâia cu o amendă, „să nu se spună că n-a fost rău”. Probabil că și el, eva-zionistul, mișca „din urechi”, căci „este băiat salon” și „toată lumea trebuie să trăiască”. De aceea casa de marcat nu-i deranjată din somn. Arunc o privire și în alte magazine de pompe funebre. Vânzătoarele se comportă ca și când n-au auzit de bonuri fiscale. Îndrăznesc să o întreb pe una dintre ele unde este casa de marcat. Îmi arată spre un dulap, de lângă tejghea și-mi șoptește că se află după el. De ce nu la vedere, în fața clientului? „Așa a hotărât patronul. Eu sunt nouă pe aici” - spune ea cu sinceritate. Topul perdanților În ultimul deceniu, în sectorul serviciilor funerare din zona de proximitate a „Cimitirului Central” s-au produs schimbări. Multe din firmele mici au dispărut, lăsând locul celor puternici. Câteva societăți domină piața prin numărul de puncte de lucru, prin mărimea magazinelor, prin dotări și pachetele de servicii oferite. Câteva și-au extins activi-tatea și în alte domenii: comerț, construcții, producția de mobilă. Serviciile de pompe funebre au fost punctul de plecare al celorlalte afaceri și cu timpul au devenit o activitate secundară. Oare cum le merge acestor firme pe timp de criză? Ministerul Finanțelor Publice nu a publicat, încă, rezultatele financiare ale agenților economici, pe 2009. Așa că trebuie să ne mulțumim cu datele din anii de creștere economică, 2005 - 2008, când erau bani și pentru vii, și pentru morți. Pe primul loc în ierarhia veniturilor din 2008, figurează Clares SRL, cu 1.986.086 lei (obiect principal: activități de pompe funebre în 2008, iar în anii anteriori, activități de construcții). Este urmată de: // Casa Niculescu - Servicii Funerare, cu 743.059 lei; // Sand Castle SRL (obiect principal: tăierea, fasonarea și finisarea pietrei), cu 476.906 lei; // Casa Albastră - Servicii Funerare SRL, cu 149.961 lei; // Royal 28 SRL (obiect principal: comerț cu amănuntul), 71.741 lei. Acum vine surpriza. Dintre toate firmele enumerate, doar Clares SRL figurează cu profit brut în perioada 2005 - 2008, după cum urmează: 2005 - 7.015 lei; 2006 – 66.507 lei, 2007 – 89.575 lei; 2008 - 335.202 lei. Celelalte firme au raportat rezultate negative an de an. Pierderile au fost următoarele: // Casa Niculescu (2005 - 67.597 lei, 2006 - 35.626 lei, 2007 - 3.848 lei, 2008 -137.264 lei); // Casa Albastră (2005 - 6.000 lei, 2006 - 16.578 lei, 2007 - 3.075, 2008 -18.296 lei); // Sand Castle (2006 - 27.813 lei, 2007 - 60.588 lei, 2008 - 8.049 lei); // Royal 28 (2005 -1.298 lei, 2006 -1.078 lei, 2007 - 22.192 lei, 2008 - 20.676 lei). Potențial evazionist Așa au stat lucrurile pe timp de creștere economică. Este prea puțin probabil ca în 2009, pe timp de criză, firmele sus-pomenite să fi raportat profit. Dar cine știe!? Dacă este să dăm crezare cifrelor, se poate trage concluzia că acești agenți economici au făcut ani la rând afaceri proaste, obținând venituri mai mici decât au cheltuit. Chiar așa să fie? Nici Ministerul Finanțelor Publice nu are încredere în bilanțurile contabile ale firmelor de pompe funebre. De aceea a inclus respectivele servicii pe „lista activităților comerciale cu potențial evazionist”, care urmează să plătească impozit forfetar. Altfel spus, a ajuns la concluzia că nu toate veniturile sunt înregistrate, că profitul și pierderile declarate nu sunt cele reale. La minister se știe foarte bine că babelor nu li se taie bonuri fiscale când cumpără tămâie și lumânări.