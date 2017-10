Profitul reinvestit ar putea scăpa de impozitare, de la 1 ianuarie 2010

Neimpozitarea profitului reinvestit ar putea fi introdusă, de la 1 ianuarie 2010, a declarat ieri Constantin Niță, ministrul IMM-urilor. „Pentru neimpozitarea profitului reinvestit trebuie modificat codul fiscal, iar în 2009 acest lucru nu mai este posibil. Poate fi luat în calcul de la 1 ianuarie 2010", a explicat ministrul, care a mai spus că se așteptă la o scădere cu 6% a economiei, în acest an. Potrivit organizațiilor patronale, adoptarea legii privind scutirea de impozit pe profitul reinvestit ar amplifica investițiile a cel puțin 30% dintre IMM-urile autohtone. În plus, intrarea în vigoare a legii amintite ar avea ca prim efect compensarea diminuării nivelului de creditare, care a scăzut considerabil în a doua parte a anului 2008. „Scutirea impozitului pe profitul reinvestit va determina, pe lângă crearea de noi locuri de muncă, înființarea de noi IMM-uri și stimularea apetitului investițional la firmele care nu o făceau până în momentul de față. Evident, bugetul de stat va avea de câștigat”, a declarat Ovidiu Nicolescu, președintele Consiliului Național al IMM-urilor (CNIPMMR). În același timp, premierul Emil Boc a subliniat că măsura neimpozitării profitului reinvestit trebuie corelată cu încasările la bugetul de stat, având în vedere constrângerile generate prin declanșarea procedurii de deficit excesiv împotriva României. „Sperăm ca, în cadrul discuțiilor cu FMI și CE, să putem pune în practică neimpozitarea profitului reinvestit. Este una dintre cele mai importante măsuri pe care le avem în vedere pentru sprijinirea mediului de afaceri și pe care am fi dorit să o aplicăm încă din luna mai sau din aprilie”, a spus ieri Emil Boc.