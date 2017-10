Profitul companiei „Socep“ Constanţa a crescut cu 53,88%

Profitul companiei „Socep“ Constanța a crescut cu 53,88%

Operatorul portuar „Socep” a încheiat anul 2013 cu venituri totale de 59.220.377 lei și un profit brut de 4.179.909 lei, se arată în raportul financiar dat publicității pe piața de capital. Față de anul 2013, veniturile au scăzut cu 1,97%, în schimb, profitul este mai mare cu 53,88%. Rezultatele anului trecut sunt inferioare celor din 2008, ultimul an al creșterii economice. Dacă veniturile s-au apropiat destul de mult, fiind mai mici doar cu 5,2%, profitul brut este încă la mare distanță, fiind mai mic cu 54,19%.„În anii crizei economice, nu numai că au scăzut cantitățile de mărfuri derulate prin portul Constanța, dar s-a înăsprit foarte mult competiția. În prezent, tarifele de operare a navelor sunt mai mici cu 40% față de cele practicate în 2008. În ciuda reducerii traficului de mărfuri, compania „Socep” a fost an de an pe profit în intervalul 2008 - 2013" - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Ion Dușu, vicepreședintele con-siliului de supraveghere.Bugetul anului 2014 prevede venituri totale de 58 de milioane de lei, un profit brut de 6 milioane de lei și investiții în valoare de 11,381 milioane lei. De curând a avut loc și o schimbare în conducerea executivă a companiei. Funcția de director ge-neral a fost încredințată eco-nomistului - inginer Dorinel Cazacu, în timp Daniel Linteș, fostul titular al postului, a fost numit director tehnic. „Nu în-seamnă că acționariatul nu e mulțumit de activitatea domnu-lui Daniel Linteș. Dimpotrivă. Con-siderăm, însă, că, în calitate de inginer cu mare experiență în ac-tivitatea de operare portuară, poate ajuta compania mai mult de pe poziția de director tehnic” - a precizat Ion Dușu.