Profitul companiei „Comvex“, din portul Constanţa, a crescut de şase ori

În primele nouă luni din 2012

Profitul companiei „Comvex“, din portul Constanța, a crescut de șase ori

Porturile maritime românești au fost grav afectate de criza economică, după cum o demonstrează datele statistice. De la un trafic de mărfuri total de 61.837.716 tone, în 2008, ultimul an de creștere economică, s-a ajuns, abrupt, la 42.014.178 tone, în 2009. A urmat o ușoară revenire, în 2010, când a fost raportată o cantitate totală de 47.563.879 tone, pentru a se coborî, în 2011, la 45.972.095 tone. În primele zece luni ale anului 2012, au fost derulate 42.352.180 tone, cu 10,35% mai mult față de aceeași perioadă din 2011. Sunt șanse ca anul să se încheie cu un trafic total de peste 50 milioane tonev v v2012 nu s-a dovedit a fi un an bun pentru toate companiile, după cum o demonstrează rezultatele financiare aferente primelor trei trimestre ale anului, date publicității pe piața de capital.Compania „Chimpex” a avut o evoluție surprinzătoare din multe puncte de vedere. Veniturile totale au înregistrat un salt de 17,76%, față de cele raportate în același interval din 2011, ajungând la 56.840.386 lei. Plusul de venituri a fost realizat prin sacrificarea profitabilității. Compania a raportat cheltuieli de 56.031.425 lei, în creștere cu 37,55%.La finalul celor trei trimestre s-a constatat o pierdere brută de 808.960 lei. În același interval din 2011, „Chimpex” avusese un profit brut de 7.532.346 lei.Rezultatele surprind cu atât mai mult cu cât numărul mediu de salariați a scăzut cu 4,92%, ajungând la 251 persoane, iar productivitatea muncii a crescut cu 23,86%, atingând nivelul de 226.456 lei pe salariat.În anii precedenți, profitul brut a avut următoarea dinamică:2008 - (1.226.204) lei;2009 - 8.145.408 lei;2010 - 9.159.321 lei;2011- 11.409.114 leiÎn perioada de raportare „Socep” SA a manipulat 1.840.000 tone de mărfuri, cu 7,68% mai puțin decât în același interval din 2011, fapt ce a afectat rezultatele financiare. Veniturile totale s-au ridicat la 45.517.137 lei, fiind cu 6,48% mai mici decât în anul precedent. În același timp, cheltuielile au crescut cu 4,84%, până la 42.083.601 lei.Deși piața i-a fost nefavorabilă, compania a reușit totuși să obțină un profit brut de 3.433.536 lei. Rezultatul este inferior cu 59,75% celui din primele trei trimestre ale anului precedent.Realizările din perioada analizată au fost obținute cu un număr mediu de 437 salariați, identic cu cel din anul anterior. Productivitatea muncii în primele șase luni ale anului a fost de 104.158 lei pe salariat, în scădere cu 6,48%, cauza fiind reducerea volumului de marfă. Dinamica profitului brut din ultimii patru ani a fost următoarea:2008 - 9.124.593 lei;2009 - 2.446.919 lei;2010 - 5.814.033 lei;2011- 8.586.345 lei.De departe, cea mai interesantă performanță este a companiei „Comvex”. Puternic dependentă de piața siderurgică, ea a fost grav afectată de criza economică, dar mai ales de politica marilor producători de metal din România.În primele trei trimestre ale acestui an, „Comvex” a raportat venituri totale de 105.252.052 lei, cu 105,93% mai mari decât în același interval din 2011. În schimb, cheltuielile totale au crescut cu 81,57%, până la 87.498.254 lei. Profitul brut a crescut de șase ori (!), de la 2.719.400 lei, în primele nouă luni din 2011, la 17.753.798 lei, în același interval din 2012.În anii precedenți, „Comvex” înregistrase următoarele rezultate brute: 2008 - 40.709.145 lei; 2009 - 17.912.255 lei;2010 - 10.198.941 lei;2011 - 7.143.257 lei.„Oil Terminal” a suferit, la rândul ei, un dublu șoc. Începând din 2009, ea suportă consecințele recesiunii și ale transferării, în terminalul din portul Midia, a peste 50% din traficul de hidrocarburi. În 2010, a reușit să recupereze o parte din declin, pentru ca lucrurile să se înrăutățească în 2011 și 2012.Nu trebuie uitat faptul că „Oil Terminal” a rămas singurul mare operator portuar care nu a făcut reduceri de locuri de muncă, dimpotrivă, numărul mediu al angajaților a crescut la 1.185 de persoane în 2011.În primele nouă luni ale anului 2012, compania a derulat 2.849.000 tone de mărfuri, în scădere cu 24,77%. Veniturile totale s-au redus cu 8,23%, până la 83.717.000 lei, iar cheltuielile totale, cu 6,11%, ajungând la 82.996.000 lei.În consecință, profitul brut a scăzut la 721.000 lei, fiind cu 74.5% mai mic decât în primele nouă luni ale anului precedent. În anii anteriori, evoluția profitului brut a fost următoarea:2008 - 1.455.821 lei;2009 - 1.631.542 lei;2010 - 3.609.863 lei;2011- 1.890.032 lei.