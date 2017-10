Exclusivitate

Profilul socio-psihologic al evazionistului fiscal român

Care este profilul socio-psihologic al evazionistului fiscal? Nu căutați vreo referință în literatura științifică; vă asigur că nu veți găsi! Sociologii și psihologi care se ocupă de problemele criminalității economice n-au studiat încă această faună. În prezent, singurii care pot furniza o asemenea schiță sunt cei aflați în prima linie a războiului cotidian cu evazioniștii: inspectorii fiscali, comisarii Gărzii Financiare, polițiștii și procurorii. Adrian Tinca este director coordonator adjunct în cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice. Activează de 20 de ani în sectorul inspecției fiscale. În această lungă perioadă de timp, a văzut batalioane de evazioniști mari și mici. A ajuns să știe ce le poate pielea, care le sânt năravurile, ce mobiluri îi face să fie ceea ce sânt și din ce medii sociale provin. Cu toate acestea nu s-a gândit vreodată să le facă portretul robot. De aceea s-a amuzat când l-am provocat să ne facă o schiță. - Ați putea să ne oferiți un profil socio-psihologic al evazionistului fiscal român? Are studii medii, superioare sau este analfabet? Provine din familii dezorganizate, din medii famate? Este înalt sau scund, slab sau gras, cu ochi negri sau albaștri? Are figură lombroziană? - Ha, ha! De gulerele albe, n-ați auzit? Majoritatea evazioniștilor sunt oameni care au pornit afacerile de mult timp. Își iau administratori copii de 19 - 20 ani. Ăia semnează ce le spun cei aflați în spatele lor. Este simplu! Rar veți găsi evazioniști care sunt și administratori. Sunt oameni care adună romi fără carte, înființează firme și îi pun administratori. Ei fac afaceri, iar administratorii pun degetul. Înființează mai multe firme, cu diverși administratori și, după patru - cinci tranzacții, dispar. Dispar și firmele; nici măcar nu intră în insolvență. De regulă le cesionau unor cetățeni din afara țării: turci, arabi. - Ați văzut fețele evazioniștilor, ale celor care sunt la butoanele afacerii? Din ce pături sociale provin? - Aparțin unor straturi sociale diverse. Majoritatea au ceva școală, cel puțin liceul. Cei ce n-au liceul, sunt administratorii puși pe hârtie. - Ce experiență economică are evazionistul? Este un începător, căruia i-a dat prin minte să dea lovitura, sau un tip cu activitate îndelungată în afaceri? - Foarte mulți dintre evazioniști și-au deschis firme în perioada de boom: 1990 - 1991. Au căpătat experiență lucrând în mediul privat. Profită de orice lacună a legislației. - Deci, sunt buni cunoscători ai legii? - Cam sunt. - Cum, pentru a încălca legea, trebuie să o și cunoști? - Dacă n-ar cunoaște legea, n-ar ști ce și cum să ocolească. - Care este motivația evaziunii fiscale: faptul că taxele și impozitele sunt prea mari, că bieții oameni nu au din ce să trăiască ori că vor să aibă mai multe resurse financiare pentru a da de lucru omenirii? - Niciunul dintre aceste motive. Ar trăi foarte bine dacă și-ar plăti impozitele și taxele. Sunt oameni dornici să se îmbogățească rapid. - Cele prezentate de dumneavoastră corespund profilului celui ce practică marea evaziune. Dar mai există și mica evaziune… - Oricine, din greșeală sau cu intenție mai ascunde un venit sau își mărește o cheltuială. În schimb, marea evaziune nu are nicio legătură cu faptul că impozitele sunt mari sau multe. Și dacă n-ar fi de loc, tot ar încerca să fure ceva. - Profilul descris de dumneavoastră este transfrontalier. - Păi, n-am inventat noi evaziunea fiscală. Noi am importat foarte mult în acest domeniu. - De unde? - Din toată lumea. - Printre evazioniști sunt străini? - N-am prea întâlnit. De regulă, sunt băieți de-ai noștri, care au umblat pe afară. - Aha, asta-i o altă caracteristică a lor. - Da, sunt plimbați prin lume; au văzut despre ce e vorba. Fac afaceri intracomunitare, exporturi. Au experiență internațională. - Asta înseamnă că lupta cu ei este foarte dificilă. - Este, pentru că sunt plimbați și școliți. - Au absolvit facultatea de evaziune fiscală… - Păi, cum noi învățăm să-i prindem, ei învață să nu fie prinși. - Fiscul a învățat multe de la evazioniști. V-au arătat care sunt lacunele legii? - Se poate spune și așa. Când te duci în control la o societate și constați o metodă nouă de evaziune, cauți și la celelalte dacă se întâmplă la fel.