Produsele românești, de calitate - vedetele Târgului TINIMTEX din Mamaia!

Evenimentul comercial „number one” al acestui început de toamnă este Târgul Național de Îmbrăcăminte - Încălțăminte TINIMTEX. Pavilionul Expozițional și Elton Ballroom din stațiunea Mamaia au devenit loc de pelerinaj pentru turiști, localnici și distribuitori.Sute de vizitatori mișună printre standuri, admiră noile colecții de toamnă - iarnă, iau pulsul tendințelor din modă, studiază cu atenție mărfurile, se interesează de materialele din care sunt confecționate, probează și cumpără. Aproape niciunul nu pleacă cu mâna goală de la târg.La cea de-a 74-a ediție a TINIMTEX sunt prezenți 200 de expozanți, producători și comercianți de îmbrăcăminte și încălțăminte din întreaga țară. Participanții s-au întrecut în a prezenta cele mai noi colecții, cele mai noi tendințe din modă. Este uimitoare varietatea produselor de bună calitate, frumoase, în culori minunate, realizate după concepția designerilor români. Despre prețuri ce să mai vorbim, sunt pentru toate buzunarele! Și această nouă ediție a târgului a distrus mitul că produsele românești de foarte bună calitate sunt prea scumpe pentru buzunarele românilor.Ca de fiecare dată când vezi minunățiile ieșite din mâna producătorilor români, te întrebi: oare de ce nu renunțăm la subprodusele chinezești, de ce nu ne îmbrăcăm și încălțăm românește? Ce s-a petrecut cu noi, cu mintea noastră, de-am ajuns să dăm banii pe mărfurile de foarte proastă calitate, contrafăcute, venite din import.v v vDe cum intri în Pavilionul Expozițional, privirea îți este atrasă de articolele de îmbrăcăminte realizate de industria românească. Producătorul Simoda Ro din Iași este prezent la târg cu o colecție de confecții de damă (rochii, paltoane). Înființată în 2001, unitatea are 35 de lucrători, relatează administratorul Daniel Vasilescu. Producătorul a bifat numeroase participări la edițiile anterioare ale târgului și, de fiecare dată, cu rezultate bune. Mă interesez de greutățile întâmpinate de unitatea ieșeană. „Principala noastră problemă este lipsa forței de muncă”, afirmă Daniel Vasilescu.În continuare, descind la standul producătorului de confecții de damă Inedit din Satu Mare. Acesta a venit pentru contractări cu distribuitorii și comercianții din zonă. Unitatea a fost înființată în 1990 și are 60 de lucrători. În timp ce admir cu coada ochiului elegantele piese de îmbrăcăminte, îl descos pe George Tudor, administratorul firmei. Îmi povestește despre dificultățile recrutării forței de muncă, despre încercarea de a pregăti prin forma de învățământ dual un număr de 11 tineri. Din nefericire, după ce a investit în ei, s-au angajat doar doi, care au rămas numai un an în unitate. Pe de altă parte - spune administratorul - piața este instabilă, bazându-se pe vânzări de loturi mici. Contractele pe termen lung, ce dau stabilitate afacerilor, sunt de domeniul trecutului.Producătorul Kvinna din Oltenița este prezent cu o frumoasă colecție de confecții de damă. Iată câteva prețuri: rochii - între 80 lei și 210 lei (cele din mătase); bluze - între 60 lei și 180 lei (cele din mătase); paltoane - între 150 lei și 300 lei. „Expunem pentru prima oară la acest târg - spune administratorul Alina Oblu. Suntem o unitate mică, cu numai opt lucrători. Producția noastră este unicat și de serie mică. Argumentul nostru principal este calitatea, dar constatăm că, mare parte dintre cumpărători preferă mărfurile ieftine sau brand-urile. Pentru a deveni brand trebuie să cheltuiești foarte mult cu promovarea, cost pe care o unitate mică, precum a noastră, nu și-l permite”.Tot din Satul Mare a venit și producătorul de paltoane de damă Iulyarys Neo. Înființat în 2013, acesta are doar patru lucrători. Este prezent pentru a doua oară la târgul din Mamaia, în vederea contractărilor angros. „La ediția din 2017, am fost mulțumit de vânzări. Sper să am același succes și la actuala ediție”, îmi spune administratorul Marius Ștef. Oh, greutăți întâmpină destule și această micuță firmă: lipsa lucrătorilor calificați; distribuția dificilă a producției; încasarea greoaie a contravalorii produselor livrate magazinelor.La standul producătorului de confecții de damă Dolena din Roman, intru în vorbă cu directorul de vânzări Oana Adăscăliței. Îmi vorbește despre colecțiile expuse, pentru achizițiile angros. Aflu că unitatea de producție a fost înființată în 1993 și are 25 de lucrători; un colectiv bine sudat și cu înalt profesionalism. Piesele de îmbrăcăminte expuse sunt cea mai bună dovadă că reprezentanta firmei spune adevărul. Ca și ceilalți producători români, Dolena întâmpină destule dificultăți: creșterea fiscalității în ultimii ani; instabilitatea legislativă și fiscală, care îi împiedică pe oamenii de afaceri să își facă un business-plan; concurența mărfurilor străine, intrate în țară prin contrabandă și de aceea mai ieftine decât cele autohtone; criza forței de muncă, ce se va adânci și mai mult în viitor, fiind stimulată și de salariile mai mari de la stat față de sectorul privat.Am părăsit târgul, cu inima plină de admirație față de producătorii români, care fac eforturi disperate să mențină industria ușoară în viață, în condițiile unui mediu de afaceri tot mai ostil.v v vÎn încheierea reportajului, vă reamintesc, stimați cititori, că târgul poate fi vizitat până pe data de 23 septembrie. Programul zilnic este 10 - 19, iar duminică, între orele 10 și 16.