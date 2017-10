Produsele de post au invadat magazinele

După ce am mâncat un an întreg tot felul de alimente, postul Crăciunului este un bun prilej de „curățare” atât sufletească, cât și trupească. De acest lucru profită din plin comercianții, în această perioadă, produsele de post devenind o adevărată afacere de sezon. Rafturile hypermarketurilor, dar și a magazinelor mici au început să se umple cu alimente de post, din ce în ce mai diversificate. Carrefour deja a inclus în oferta sa produsele de post, „fabricate în laboratoarele proprii”, specific românești, precum ghiveciul de legume, la un preț de 13 lei pe kilogram, tocăniță de ciuperci, la 15 lei/kilogramul sau iahnia de fasole, la 11 lei/kilogramul. De asemenea, mai poți cumpăra celebrele sărmăluțe cu orez sau ardei gras umpluți, de post, la un preț de 25 lei pe kilogram. Soia este alimentul universal valabil pentru a ține post, existând brânza de soia, laptele de soia, snițele, cârnați și maioneza de soia. La Metro Cash&Carry, un kilogram de snițel de post este 13 lei. O băutură de soia la un litru costă 7 lei, iar un pachet de granule sau cuburi de soia are un preț de 1 leu. Alte produse de post sunt mezelurile vegetale, astfel salamul are un preț de 4 până la 5 lei pe kilogram, iar cârnații vegetali costă aproximativ 4 lei kilogramul. Produsele prezentate au în compoziție ardei, măsline, ceapă, ciuperci și soia. Pentru perioada de post premergătoare sărbătorilor de iarnă, Societatea comercială Dobrogea Grup oferă clienților săi produse de post care răspund celor mai variate și exigente gusturi. „Sigur, înaintea Crăciunului cererea de produse de post crește substanțial și, prin urmare, crește și producția acestui tip de alimente. Românii preferă produsele de casă și în această perioadă, precum cozonacii, fursecurile sau biscuiții de post”, a declarat directorul de marketing al societății Dobrogea Grup, Otilia Stanciu. Cozonacul de post Dobrogea este la mare căutare în perioada postului Crăciunului și costă 15 lei/kilogramul. În categoria produselor de post se mai înscriu fursecurile în caserola de 350 grame și cutie de 2.500 de grame, fursecurile Margareta în cutie de 3 kilograme și cornulețe cu rahat. Din categoria produselor congelate, în perioada de post gospodinele pot alege foile de plăcintă sau aluatul foietat sau produsele gata pregătite cum sunt pateurile simple, cu ciuperci sau cu mere, trigoane cu mere și mini-pateurile cu diverse umpluturi (ciuperci, căpșuni, mere, fructe de pădure sau vanilie). Toate au un preț ce variază între 15 și 25 de lei kilogramul.