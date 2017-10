Producţia totală de struguri a depăşit nivelul din 2008, în condiţiile în care campania de recoltare nu s-a terminat

Viticultura constănțeană a câștigat lupta cu seceta, în 2009

Producția totală de struguri a depășit nivelul din 2008, în condițiile în care campania de recoltare nu s-a terminat

Viticultorii rămân singurii oameni mulțumiți din sectorul agricol, în acest an. Producția de struguri din 2009 este mai mare, comparativ cu anul trecut, iar piața vinului nu pare să fie afectată de criză. Cea mai mare problemă pentru sector rămâne piața de desfacere a strugurilor de consum și invazia importurilor. Săptămâna trecută, din totalul de 10.341 hectare cultivate cu viță de vie, 10.097 hectare au fost recoltate de viticultorii constănțeni, potrivit datelor Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (DADR) Constanța. La nivel na-țional, 186.900 hectare au fost cultivate cu viță de vie, în 2009, România ocupând locul cinci în ierarhia țărilor viticole europene, după suprafața cultivată. Producția de struguri de masă a suferit o scădere importantă, față de 2008, în primul rând din cauza scăderii suprafețelor destinate strugurilor de consum în favoarea strugurilor de vin, în județul Constanța. Astfel, în 2009, producția totală a strugurilor de masă este de 8.139 tone (producție medie de 6.184 kilograme la hectar), în scădere față de 2008 cu peste 50%, când au fost recoltați 17.650 tone de struguri de consum. „Per total, producția de struguri la unitatea noastră a fost mai mare față de anul trecut. Însă, problemele cele mai mari le întâmpinăm în sectorul strugurilor de masă. Practic, în 2009, am reușit să comercializăm o treime din producție, față de 2008, din cauza importurilor masive. Angrosiștii profită de faptul că majoritatea viticultorilor nu au spații de depozitare și impun prețuri de multe ori sub valoarea cheltuielilor totale pe care le-am realizat cu cultura de viță de vie”, a declarat, pentru ziarul „Cuget Liber”, Tiberiu Rusu, director tehnic al societății producătoare de struguri și vin „Fruvimed Medgidia”. În ceea ce privește sectorul vitivinicol, situația e mult mai bună. Astfel, până săptămâna trecută, viticultorii constănțeni au recoltat 47.337 tone de struguri de vin, cu o producție medie de 5.390 de kilograme la hectar. În 2008, producția totală a fost de aproximativ 26.500 tone. „Vânzările pe piața vinului au rămas constante în acest an, în condițiile în care nici prețurile nu au suferit modificări semnificative. În ciuda crizei, am reușit să ne păstrăm vechii clienți”, a precizat Tiberiu Rusu. De asemenea, „Murfatlar România”, cel mai mare producător de vinuri din județ, estimează o producție de 30 milioane de litri de vin, cu 37% mai mare față de cea obținută anul trecut. Per total, producția de struguri din acest an a depășit producția de anul trecut: 55.476 tone, față de 44.150 hectare de struguri recoltați, în 2008. Totuși, pentru a putea concura cu marii producători de struguri și vin din Uniunea Europeană, viticultorii au nevoie de protecție în fața importurilor masive din Grecia. „Ar fi cel mai important sprijin pe care l-am putea primi de la stat. Este necesar ca producătorii autohtoni să fie protejați. La noi, cultura de viță de vie este îmbătrânită, aproape anual trebuie să facem reconversia (n.r. replantarea) plantațiilor viticole, pentru a aduce producția la standarde europene. Și pentru a reintra în procesul de producție, vița de vie are nevoie de cel puțin trei ani. Încă nu putem sta la masă cu marii producători de struguri și vin europeni”, a mai spus directorul tehnic al societății din Medgidia.