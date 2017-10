Producţia totală de grâu este de 5,2 milioane de tone, la nivel naţional

Producția totală de grâu este de 5,2 milioane de tone, la nivel național

Ştire online publicată Sâmbătă, 22 August 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Ministrul agriculturii, Ilie Sârbu, a declarat marți că recolta de grâu din acest an se ridică la circa 5,2 milioane de tone de grâu, cifră pe care ministerul o consideră ca un obiectiv atins. „Cifra pe care o avem noi raportată de la județe este de 5.228.801 tone grâu. Important este că, ținând cont și de situația pe care am avut-o din punct de vedere al climei și al crizei care s-a abătut asupra României, noi am realizat exact cât ne-am propus”, a declarat în cadrul unei conferințe de presă Ilie Sârbu. Sârbu a adăugat că nu vor fi probleme în acest an din cauza grâului, însă „rămâne de văzut” calitatea acestuia.