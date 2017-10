Producţia industrială s-a majorat cu 5,3%

Producția industrială s-a majorat cu 5,3%

Producția industrială realizată în județul Constanța în perioada ianuarie-iulie a acestui an a crescut cu 5,3% comparativ cu rezul-tatele obținute în aceeași perioadă a anului trecut, a anunțat printr-un comunicat Direcția Județeană de Statistică Constanța. Potrivit reprezentanților instituției, în luna iulie, producția industrială a crescut cu 5,9% față de luna iunie și cu 10,4% față de luna iulie a anului trecut. Pe sectoare mare ale industriei, la Constanța, în perioada ianuarie-iulie, producția industrială a crescut față de aceeași perioadă a anului trecut cu 6,9% în industria prelucrătoare și cu 0,6% în industria extractivă și a scăzut cu 1,5% în industria energiei electrice și termice. În plus, cifra de afaceri din industrie, realizată în primele șapte luni ale anului a scăzut cu 4% comparativ cu aceeași perioadă a lui 2006.