Producţia de miere, la jumătate din cauza secetei

Producția de miere, la jumătate din cauza secetei

Apicultorii constănțeni au avut un an nu foarte bun, însă acceptabil, au anunțat acum nu mult timp reprezentanții asociațiilor. La nivel național însă, situația nu este deloc bună. Producția de miere din acest an se va reduce la jumătate față de anul trecut din cauza secetei, iar cantitatea se va situa între 10.000 și 12.000 de tone, potrivit președintelui Asociației Crescătorilor de Albine din România (ACAR), Ioan Fetea, citat de Capital.„La ora actuală producția de miere este sub 40%-45% din cantitatea obținută anul trecut, seceta afectând puternic culturile de rapiță, floarea soarelui și salcâm. Pentru acest an estimăm o producție de 10.000 de tone de miere, cel mult 12.000, în condițiile în care anul trecut ne-am apropiat de 20.000 de tone. Deși am avut mari speranțe în primăvară condițiile climaterice din vară au uscat culturile“, a spus Fetea.Potrivit Capital, acesta a precizat că mierea de rapiță obținută anul acesta este la doar 10% din producția anului trecut, cea de salcâm la 20-35%, iar mierea de floarea soarelui, între 50 și 60%. Producția de miere din tei a fost ceva mai bună, între 60 și 70% din cantitatea anului trecut.