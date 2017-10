Producţia de miere de floarea-soarelui, compromisă

Producția de miere de floarea-soarelui, compromisă

Ştire online publicată Vineri, 28 August 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Producția de miere obținută în acest an din cultura de floarea-soarelui este nesemnificativă, iar o posibilă cauză ar fi utilizarea de neonicotinoide și acu-mularea substanțelor de acest tip în sol, a declarat, joi, vicepreședintele Federației Asociațiilor Apicole ROMAPIS, Constantin Dobrescu, într-o conferință de presă.„Producția de miere de floarea-soarelui de anul acesta este foarte mică, iar aceasta are o pondere importantă în producția generală de miere a României. Am avut o producție bună la rapiță și foarte bună la salcâm, dar la floarea-soarelui, probabil că producția este mai puțin de jumătate din cât ar fi trebui să fie”, a subliniat Constantin Dobrescu.Producția de miere din floarea-soarelui are o pondere de 25% din producțiile pe care se bazează apicultorii. Aceștia susțin că reducerea producției a fost cauzată de utilizarea de neonicotinoide pentru acest tip de cultură agricolă.„Din moment ce au murit albine la floarea-soarelui și producția este foarte redusă, e clar că trebuie să facem o legătură între cele două fenomene”, a afirmat Constantin Dobrescu.