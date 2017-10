Producţia de fructe este mai mică cu 40%, din cauza îngheţurilor târzii din primăvară

La Stațiunea „Pomicola” Constanța,

Producția de fructe este mai mică cu 40%, din cauza înghețurilor târzii din primăvară

Nici pomii fructiferi nu au fost ocoliți de fenomenele meteorologice extreme din acest an. Bruma târzie, din primăvară, a făcut ca producția de fructe să sufere, în 2009. Pe lângă problemele financiare, Stațiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultură Constanța se confruntă și cu o producție redusă. „Pe 24 aprilie, în zona Valu lui Traian, a căzut o brumă groasă, ce a afectat o parte însemnată din pomii fructiferi. Astfel, pomii de pe suprafețele aflate în depresiune au suferit cel mai mult, toată producția fiind compromisă. Avem aproximativ 15 hectare, la o altitudine joasă. Cu pomii aflați în zone mai înalte nu am avut așa de mari probleme. Per ansamblu, se poate vorbi de o pierdere de 40%. Din fericire, am avut asigurare pentru îngheț târziu”, a declarat, pentru ziarul „Cuget Liber”, Cristian Păltineanu, directorul „Pomicola” Constanța. Seceta nu a fost o problemă, pentru stațiune. „Am irigat de la jumătatea lunii mai. O udare am făcut-o în mai, și două, în iunie. Noi irigăm în asociere cu alte organizații din zonă, pentru a împărți cheltuielile de transport ale apei. Ploile din ultimele zile ne-au mai scutit de niște bani, nu va mai fi nevoie de vreo irigare până la sfârșitul lunii iulie”, a precizat Cristian Păltineanu. În continuare, statul nu a făcut nimic pentru sectorul de cercetare, iar stațiunea „Pomicola” Constanța suportă consecințele anulării a 75% din contractele câștigate pe drept, prin licitații, de instituție. „Trăim de pe o zi pe alta. A trebuit să tăiem din sporuri sau alte cheltuieli suplimentare de personal, pentru a reuși să supraviețuim. În primăvară, guvernul a aprobat o lege de subvenționare a fondurilor de cercetare, fără o filă de buget. Practic, s-a dat legea, dar nu s-au dat bani pentru subvenții. Nici până acum, problema nu a fost rezolvată”, a afirmat directorul stațiunii. Pentru a plăti salariile, stațiunea trebuie să vândă producția de fructe obținută în acest an, în descreștere față de anii trecuți, și din cauza retrocedărilor. „Societatea are datorii către angajați. Așteptăm să vindem producția, pentru a reuși să ne onorăm obligațiile. Campania de recoltare doar ce-a început la caise, piersici și nectarine”, a mai spus Cristian Păltineanu. Stațiunea vinde producția doar pe piața internă, la diverși procesatori și comercianți din București sau Râmnicu Vâlcea, dar și „buticarilor” locali, care comercializează fructele în piețe, sau pe litoral. „Valorificarea producției agricole este dificilă, mai ales în acest sector. Nectarinele sunt cele mai perisabile fructe și trebuie vândute imediat, pentru a nu pierde din calitate. Nici caisele sau piersicile nu rezistă prea mult. Sperăm ca în viitor, să avem resursele logistice, dar și tehnologia necesară pentru a face fructele mai rezistente. Fără ajutorul statului, însă, nu se poate”, a concluzionat directorul „Pomicola” Constanța.