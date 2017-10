Producţia de floarea-soarelui scade la jumătate, în 2009

Recolta dezamăgirilor continuă

Producția de floarea-soarelui scade la jumătate, în 2009

Campania de recoltare a culturilor de primăvară a început. Fermierii constănțeni sunt din ce în ce mai dezamăgiți, mai ales că preconizează o campanie agricolă mult mai proastă decât cea din iulie când au fost recoltate culturile de grâu, ovăz și rapiță. Însămânțarea de toamnă se poate transforma într-un eșec răsunător dacă statul nu intervine și nu plătește subvențiile agricultorilor. Până ieri, aproape 10% din suprafața cultivată cu floarea-soarelui a fost recoltată, în județul Constanța, potrivit datelor Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (DADR) Constanța. Din totalul de 75.627 hectare, fermierii constănțeni au recoltat 7.500 de hectare de floarea-soarelui, iar rezultatul este dezamăgitor, însă previzibil: o producție medie de 653 de kilograme la hectar. Producția totală, de 4.895 de tone de floarea-soarelui, a fost livrată spre consum în industria alimentară. În 2008, un an deloc bun pentru culturile de primăvară, producția medie fiind dublă, de 1.269 de kilograme de floarea-soarelui la hectar. Și suprafața cultivată a fost mai mare, de aproape 82.000 de hectare. „Nu știu dacă la finalul recoltării o să am o producție de floarea-soarelui de 1.000 de kilograme la hectar. În această vară, n-am avut precipitații, temperaturile au fost ridicate și, din această cauză, preconizez o campanie de toamnă mult mai proastă din punct de vedere al producției decât cea de vară. Să nu mai vorbim de preț, care este în continuare scăzut pentru noi, de 70 de bani pentru un kilogram de semințe de floarea-soarelui. N-am avut niciodată un an agricol atât de prost. Dacă situația va continua, terenurile vor rămâne nelucrate, iar noi vom fi nevoiți să importăm cereale”, a declarat, pentru ziarul „Cuget Liber”, Ștefania Cealera, fermier din Oltina, județul Constanța. „Estimez o producție medie la floarea-soarelui de 700 de kilograme la hectar. Din păcate, în ultimele zile, am auzit de la agricultori de producții și mai mici, de 300 - 400 kilograme la hectar. În loc să primim subvenția pentru irigații, acum așteptăm ajutorul de calamitate”, a precizat Gheorghe Lămureanu, președintele Asociației Producătorilor Agricoli Privați de Cereale și Plante Oleaginoase Constanța. A început și campania de recoltare a porumbului. Primele date vin din sectorul de stat, unde s-a recoltat 5% din suprafața totală cultivată cu porumb. Toată producția de 75 de tone a fost livrată pentru fondul de semințe. Suprafața cultivată cu porumb a crescut semnificativ față de anul trecut, la 86.577 hectare. În 2008, porumbul a fost cultivat pe o suprafață de peste 50.000 de hectare. Dacă statul nu va interveni, fermierii constănțeni vor cultiva din ce în ce mai puțin porumb din cauza nevoii de apă a culturii. „Și cultura de porumb a suferit în acest an. Porumbul are nevoie de mai multă apă decât celelalte culturi. În vara lui 2009, precipitațiile au fost scăzute și, doar pe arii restrânse, pământul a fost irigat. Oamenii nu prea mai cultivă porumb, din cauza experienței din anii trecuți, când s-au obținut producții de 2.000 de kilograme la hectar”, a mai spus Gheorghe Lămureanu. În toamna anului 2008, producția medie de porumb, în Constanța, a fost de 2.200 de kilograme la hectar. În 2009, se anunță o producție și mai mică. Cum vor mai porni campania de însămânțare fermierii, dacă județul nu este declarat calamitat, iar subvențiile nu se plătesc la timp?