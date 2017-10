Producţia de floarea-soarelui a scăzut cu 25% în 2009

În județul Constanța,

Producția de floarea-soarelui a scăzut cu 25% în 2009

Condițiile meteo nefavorabile din vara acestui an și lipsa irigațiilor continuă să aibă repercusiuni asupra producției agricole în județul Constanța. După producția de grâu, orz și rapiță, și producțiile de porumb și floarea-soarelui vor scădea în acest an, față de 2008. Potrivit ultimului buletin al Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (DADR) Constanța, până în prezent s-a recoltat 91% din suprafața totală cultivată cu floarea-soarelui, de 75.627 hectare. Producția medie este de 961 kilograme la hectar, în scădere cu 25% comparativ cu anul trecut, când a fost de 1.269 kilograme la hectar. În total, s-au obținut peste 66.640 tone de floare în 2009. La nivel național, producțiile sunt ceva mai mari: 1.400 - 1.600 kilograme la hectar. Veștile proaste nu se opresc aici pentru fermierii constănțeni. Prețul unui kilogram de floarea-soarelui este în continuare prea mic pentru ca agricultorul să poată avea profit de pe urma valorificării producției: 0,72 - 0,8 lei (270 dolari pe tonă). Totuși, în ultimele luni, prețul a crescut cu aproape 30 dolari. În vara acestui an, tona de floarea-soarelui era de 240 de dolari. În ceea ce privește campania de recoltare a porumbului, până pe 23 septembrie 2009 au fost recoltate 43.590 hectare, adică aproximativ 50% din totalul suprafeței cultivate cu porumb (86.577 hectare). Producția medie obținută este de 2.296 kilograme la hectar, compa-rabilă cu cea de anul trecut (2.201 kilograme la hectar). Însă, potrivit purtătorului de cuvânt al DADR Constanța, Stere Economu, producția medie la porumb va scădea în perioada următoare. Doar recolta de struguri depă-șește așteptările. Astfel, din totalul de 10.341 hectare cu viță de vie, au fost recoltate 8.513 hectare. Pro-ducția medie de struguri de vin, în acest an, este de 5.206 kilograme la hectar, iar cea de struguri de masă - 6.057 kilograme la hectar. Produc-ția totală de struguri depășește 45.000 tone. În 2008, producția a fost de peste 44.000 tone. Cifrele nu mai surprind pe nimeni, în condițiile în care, în județ, s-a irigat efectiv aproape 1% din totalul suprafeței amenajate cu sistem de irigații - 3.000 din 360.000 hectare. v v v r Pentru campania de însămânțare de toamnă, s-au eliberat 235.883 hectare de teren, din care au fost arate 185.910 hectare. r Campania de însămânțare a rapiței este în plină desfășurare. Până în prezent, a fost însămânțată rapiță pe o suprafață de 34.305 hectare. Se estimează că suprafața cultivată cu rapiță din județ va fi la fel ca anul trecut - aproximativ 54.000 hectare.