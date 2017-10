Producătorii de fructe, obligaţi de importatori să scadă preţurile

Producătorii de fructe, obligați de importatori să scadă prețurile

După secetă, producătorii din Dobrogea întâmpină noi probleme. Acum ei trebuie să scadă prețurile la care își vând producțiile. „Anul acesta a fost unul de excepție pentru agricultura din Grecia, motiv pentru care importurile de fructe în România au crescut considerabil. Asta poate că nu ar fi fost o problemă, în schimb prețurile la care se vindeau fructele grecești au fost cât se poate de mici. Motivul este că, spre deosebire de noi, Uniunea Europeană le acordă subvenții în funcție de volumul de fructe exportat", a declarat Valentin Spiță, directorul Stațiunii de Cercetare și Dezvoltare Pomicolă din Valu lui Traian. Așa cum era de așteptat, practicarea unor prețuri de dumping de către importatori i-a determinat și pe producătorii autohtoni să scadă drastic tarifele. „Dacă nu am fi scăzut și noi prețurile, am fi riscat să rămânem cu fructele în depozite", a adăugat directorul. Potrivit acestuia, dacă în urmă cu un an kilogramul de piersici era vândut la poarta stațiunii de cercetare cu 1,5 lei, în 2007, prețul a scăzut până la 0,8 lei. La fel s-a întâmplat și în cazul caiselor, unde tarifele au scăzut de la 2,5 lei, până la 1,2 lei. „În ciuda reducerii semnificative de prețuri, noi credem că și în acest an vom reuși să ne menținem pe linia de plutire. Spre deosebire de alte stațiuni de cercetare din țară, noi suntem singurii care nu avem nici un fel de datorie", a încheiat Valentin Spiță.