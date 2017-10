Producătorii agricoli pot primi de la stat până la 100.000 euro

Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură a anunțat că va acorda finanțări de până la 5% din valoarea producției vândute producătorilor de legume și fructe care se asociază în grupuri de producători, actul normativ urmând să intre în vigoare la jumătatea acestei luni. Acordarea finanțării este una dintre măsurile specifice organizării pieței comunitare de produse agroalimentare de care România poate beneficia ca stat membru al UE. „Aceasta este una dintre măsurile de la nivelul UE pe care am reușit să o facem să funcționeze și la noi. Până pe 15 iulie va apărea în Monitorul Oficial și reglementarea”, a declarat Adriana Chirea, director în cadrul APIA. Potrivit reglementărilor, grupurile de producători de legume si fructe vor primi o finanțare de 5% din valoarea vânzărilor, în primii doi ani de funcționare, pragul reducându-se la 4% în al treilea an, 3% în al patrulea an și ajungând la 2% în al cincilea an. Procentele sunt valabile pentru grupurile care vând legume și fructe în valoare de cel mult un milion de euro într-un an. Pentru grupurile care au vânzări mai mari de un milion de euro, procentele se reduc până la 2,5% din valoarea vânzărilor în primul și în al doilea an, 2% în al treilea an și 1,5% în al patrulea și al cincilea an. Limita maximă a sumelor alocate într-un an sunt cuprinse între 50.000 și 100.000 de euro pentru fiecare grup de pro-ducători. Printre cheltuieli eligibile figurează achiziționarea echipamentelor necesare stocării, depozitării, vânzării producției, cunoașterea și planificarea producției membrilor, îmbunătățirea calității sau aplicarea unor strategii de comercializare.Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură a anunțat că va acorda finanțări de până la 5% din valoarea producției vândute producătorilor de legume și fructe care se asociază în grupuri de producători, actul normativ urmând să intre în vigoare la jumătatea acestei luni. Acordarea finanțării este una dintre măsurile specifice organizării pieței comunitare de produse agroalimentare de care România poate beneficia ca stat membru al UE. „Aceasta este una dintre măsurile de la nivelul UE pe care am reușit să o facem să funcționeze și la noi. Până pe 15 iulie va apărea în Monitorul Oficial și reglementarea”, a declarat Adriana Chirea, director în cadrul APIA. Potrivit reglementărilor, grupurile de producători de legume si fructe vor primi o finanțare de 5% din valoarea vânzărilor, în primii doi ani de funcționare, pragul reducându-se la 4% în al treilea an, 3% în al patrulea an și ajungând la 2% în al cincilea an. Procentele sunt valabile pentru grupurile care vând legume și fructe în valoare de cel mult un milion de euro într-un an. Pentru grupurile care au vânzări mai mari de un milion de euro, procentele se reduc până la 2,5% din valoarea vânzărilor în primul și în al doilea an, 2% în al treilea an și 1,5% în al patrulea și al cincilea an. Limita maximă a sumelor alocate într-un an sunt cuprinse între 50.000 și 100.000 de euro pentru fiecare grup de pro-ducători. Printre cheltuieli eligibile figurează achiziționarea echipamentelor necesare stocării, depozitării, vânzării producției, cunoașterea și planificarea producției membrilor, îmbunătățirea calității sau aplicarea unor strategii de comercializare.