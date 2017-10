Procedura de alegere a negociatorilor reprezentanţi ai salariaţilor

Procedura de alegere a negociatorilor reprezentanți ai salariaților

Art. 1 (1) Prezenta procedură se aplică, în vederea negocierii contractului colectiv de muncă la nivel de unitate la angajatorii la care sunt încadrați mai mult de 21 de salariați, dacă nu sunt sindicate reprezentative la nivel de unitate conform legii.(2) Dacă există un sindicat constituit la nivel de unitate, afiliat la o federație sindicală reprezentativă în sectorul de activitate din care face parte unitatea, negocierea se face de către reprezentanții federației sindicale, la solicitarea și în baza mandatului sindicatului, împreună cu reprezentanții aleși ai salariaților.(3) Dacă există un sindicat neafiliat la o federație sindicală reprezentativă în sectorul de activitate din care face parte unitatea sau nu există niciun sindicat, negocierea se face numai de către reprezentanții salariaților. (4) Cheltuielile necesare organizării alegerii reprezentanților salariaților sunt suportate integral de angajatori.(5) Angajatorul are obligația de a organiza alegerile într-o manieră care să asigure tuturor salariaților condițiile necesare pentru a putea participa la procedura la alegeri.Art. 2 (1) Reprezentanții salariaților sunt aleși în cadrul adunării generale a salariaților, prin vot secret, cu votul a cel puțin jumătate din numărul total al salariaților, pentru un mandat de maximum doi ani. (2) Numărul reprezentanților salariaților se stabilește în funcție de numărul salariaților din unitate, astfel:a) în unitățile care au între 21 și 49 de salariați: 3 persoane:b) în unitățile care au între 50 și 99 de salariați: 3 persoane:c) în unitățile care au între 100 și 249 de salariați: 4 persoane:d) în unitățile care au între 250 și 999 de salariați: 4 persoane:e) în unitățile care au 1000 de salariați sau mai mulți: 5 persoane.(3) Numărul reprezentanților salariaților prevăzut la alin. 2 se reduce corespunzător, dacă în urma alegerilor, numărul persoanelor care au obținut votul a 50% dintre salariați este mai mic.(4) Numărul salariaților care se ia în calcul la stabilirea numărului reprezentanților ce urmează a fi aleși este cel ce rezultă din numărul contractelor individuale de muncă aflate în executare la data de 1 a lunii în care angajatorul anunță data organizării alegerilor, indiferent dacă sunt contracte pe durata determinată sau nedeterminată, cu normă întreagă sau timp parțial, cu executare la unitate ori la domiciliu. (5) În cazul prevăzut la art. 1, alin.2, respectiv în cazul în care există un sindicat constituit la nivel de unitate, afiliat la o federație sindicală reprezentativă în sectorul de activitate din care face parte unitatea, astfel încât negocierea se face de către reprezentanții federației sindicale împreună cu reprezentanții aleși ai salariaților, numărul persoanelor ce urmează a fi alese de salariați se stabilește proporțional cu numărul salariaților care nu sunt membri ai sindicatului.(6) Mandatul reprezentanților salariaților încetează de drept la data încheierii mandatului, precum și la data la care un sindicat dobândește reprezentativitatea la nivelul unității conform legii. Art. 3 (1) În vederea organizării și derulării alegerilor - anunțarea scrutinului, distribuirea buletinelor de vot, numărarea voturilor, respectiv, în general, derularea tuturor activităților administrative presupuse de alegeri - se constituie o comisie de alegeri formată din 3-5 salariați.(2) În cazul în care în unitate există un singur sindicat, membrii comisiei sunt desemnați de sindicat. Actul de desemnare a membrilor este adus la cunoștință angajatorului în scris, în termen de 10 zile de la data solicitării scrise adresate de către angajator.(3) În cazul în care în unitate există mai multe sindicate, membrii comisiei sunt desemnați prin consensul tuturor sindicatelor. Actul de desemnare a membrilor comisiei de alegeri, semnat de toate organizațiile sindicale, va fi adus la cunoștința angajatorului, în scris, în termen de 10 zile de la data solicitării scrise adresate de către angajator. (4) Comisia de alegeri va fi desemnată de angajator în cazul în care nu există nici un sindicat în unitate, precum și în cazul în care nu a primit în termen actul de desemnare a comisiei prevăzută la alin. 3 sau, după caz, la alin. 4.(5) Angajatorul are obligația de a asigura membrilor comisiei numărul de ore necesar îndeplinirii sarcinilor legate de organizarea alegerilor, fără a le fi afectate drepturile salariale. Pentru orele prestate în comisia de alegeri, salariații membri ai comisiei vor fi remunerați ca și cum ar presta activitate la locul lor normal de muncă. Art. 4 (1) Data alegerii reprezentanților salariaților se stabilește de angajator, potrivit statutului și regulamentelor proprii și trebuie să fie adusă la cunoștința salariaților cu 15 zile înainte de data fixată pentru alegeri.(2) Anunțul privind data organizării alegerilor trebuie să fie afișat la loc vizibil și să conțină, de asemenea, informațiile cu privire la locul și intervalul orar al scrutinului, numărul reprezentanților salariaților ce urmează a fi aleși, condițiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care candidează și numărul de voturi necesar pentru validarea alegerilor, precum și modul în care salariații urmează să-și exprime votul.(3) Odată cu afișarea anunțului privind data organizării alegerilor, va fi afișată și lista salariaților alegători. Art. 5 (1) Poate candida pentru a fi aleasă ca reprezentant al salariaților orice persoană care are capacitate deplină de exercițiu și care se află în executarea unui contract individual de muncă pe durată nedeterminată. (2) Persoanele care doresc să candideze în alegeri trebuie să înregistreze la registratura generală a unității o declarație de candidatură. (3) Dacă există persoane care doresc să candideze în echipă, declarația de candidatură depusă conform alin. 2 trebuie să conțină lista membrilor echipei și numele sub care candidează echipa, care poate fi numele unuia dintre membrii echipei sau o denumire aleasă de echipă. Declarația de candidatură trebuie semnată de toți membrii echipei.(4) O persoană nu poate candida atât individual, cât și într-o echipă. Dacă o persoană figurează atât într-o declarație de candidatura individuală, cât și într-o declarație de candidatură în echipă, se ia în considerare doar declarația de candidatură în echipă. (5) Declarațiile de candidatură trebuie înregistrate la registratura unității în termen de 5 zile de la data anunțării datei stabilite pentru alegeri. Termenul se calculează pe zile libere. Dacă termenul se împlinește într-o zi în care registratura unității nu lucrează, atunci se prelungește până la prima zi lucrătoare a registraturii.(6) Propunerile formulate în alte condiții decât cele prevăzute în prezentul articol nu vor fi luate în considerare la tipărirea buletinelor de vot. Art. 6 (1) Buletinele de vot se tipăresc, în funcție de posibilitățile angajatorului, în regie proprie sau de o unitate specializată. (2) Pe buletinele de vot, vor fi înscrise mai întâi numele și prenumele candidaților individuali, în ordinea alfabetică a numelor candidaților.(3) Echipele sunt înscrise în buletinele de vot după candidații individuali, în ordinea alfabetică a numelor echipelor. Sub numele echipelor vor fi înscrise numele și prenumele membrilor echipei, în ordinea alfabetică a numelor lor, astfel încât echipele și componența lor să se distingă atât între ele, cât și de candidații individuali.(4) Pe buletinele de vot, în dreptul numelui fiecărui candidat și al fiecărei echipe, va fi tipărită o căsuță goală, de dimensiuni suficient de mari ca să permită înscrierea lizibilă, în interiorul său, a mențiunii VOTAT.Art. 7 (1) Pentru ca un candidat sau, după caz, membrii unei echipe să fie declarați reprezentanți ai salariaților, trebuie ca numărul de voturi exprimat în favoarea candidatului, respectiv al echipei, să fie egal cel puțin cu 50% din numărul salariaților unității(2) Votul salariaților se exprimă prin înscrierea cuvântului VOTAT în căsuța goală din dreptul numelui candidatului sau echipei agreate.(3) Salariații pot opta fie în favoarea unui număr de candidați individuali cel mult egal cu numărul maxim de reprezentanți ce urmează a fi aleși, fie în favoarea unei singure echipe.(4) Buletinele de vot pe care nu este exprimată nici o opțiune, cele pe care s-au bifat mai mulți candidați individuali decât numărul maxim de reprezentanți ce urmează a fi aleși, cele pe care s-a bifat mai mult de o echipă, precum și cele pe care s-au bifat atât candidați individuali, cât și una sau mai multe echipe sunt nule.Art. 8 (1) Comisia de alegeri distribuie buletinele de vot în ziua alegerilor, pe bază de listă de prezență.(2) Fiecare salariat confirmă primirea unui buletin de vot prin semnarea listei de prezență.(3) Fiecărui salariat i se distribuie un singur buletin de vot, nefiind permisă delegarea dreptului de vot.(4) În intervalul orar stabilit pentru alegeri, salariații se prezintă la locul stabilit pentru desfășurarea alegerilor și votează. Buletinele de vot completate sunt introduse în urnele de vot.(5) Pentru perioada în care salariații participă la alegeri, aceștia vor fi remunerați ca și cum ar presta activitate la locul lor normal de muncă. Art. 9 (1) După încheierea scrutinului, comisia de alegeri procedează la deschiderea urnelor, numărarea voturilor și consemnarea rezultatelor.(2) Rezultatele se consemnează într-un proces-verbal, încheiat în atâtea exemplare originale câți membri are comisia și unul în plus, pentru angajator. Procesul-verbal va fi semnat de toți membrii comisiei. (3) În procesul-verbal, se vor înscrie următoarele mențiuni:a) numărul total de salariați anunțat de angajator;b) numărul de buletine de vot primite spre a fi distribuite;c) numărul de buletine de vot distribuite pe bază de semnătură;d) numărul de buletine de vot anulate;e) numărul de voturi valabil exprimate;f) numărul de voturi obținut de fiecare candidat individual în parte;g) numărul de voturi obținut de fiecare echipă care a candidat;h) numărul necesar de voturi pentru alegerea în funcția de reprezentant al salariaților;i) numele și prenumele candidaților individuali care au întrunit numărul necesar de voturi pentru calitatea de reprezentant al salariaților sau, după caz, numele echipei care a întrunit numărul necesar de voturi pentru calitatea de reprezentant al salariaților și numele și prenumele membrilor echipei.(4) După încheierea procesului-verbal de consemnare a rezultatelor alegerilor, președintele comisiei de alegeri va preda reprezentantului desemnat de angajator, pe bază de proces-verbal de predare-primire, un exemplar original al procesului-verbal de consemnare a rezultatului alegerilor, precum și toate buletinele de vot, îndosariate pe categorii (respectiv, nedistribuite, anulate și validate), în vederea arhivării.(5) Angajatorul are obligația de a păstra în arhivă toate documentele referitoare la procedura de alegeri, cât și buletinele de vot, pe o perioadă de 4 ani de la data încheierii alegerilor.