Probleme cu filtrul de particule? Iată cum se face regenerarea şi cum se previne înfundarea DPF

Probleme cu filtrul de particule? Iată cum se face regenerarea și cum se previne înfundarea DPF

Ştire online publicată Marţi, 26 August 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Filtrele de particule au început să apară la motoarele diesel cam acum 10 ani și, la fel ca și catalizatoarele de la motoarele pe benzină, ele sunt plasate pe traseul evacuării pentru a reține particule dăunătoare sănătății. Sună foarte bine, dar nu pentru mult timp.Problemele apar atunci când mașina circulă pentru prea mult timp în traficul urban și filtrul ajunge să se colmateze. Sistemul este construit pentru ca o astfel de problemă să fie evitată, injecția având un mod de funcționare special prin care crește foarte mult temperatura gazelor evacuate, încât filtrul este curățat și procesul se tot repetă. Însă regenerarea filtrului de particule nu se întâmplă mereu cum trebuie și atunci se aprinde un martor în bord, special pentru această problemă. În acel moment, manualul mașinii spune să mergi cu viteză constantă, cu circa 60 km/h pentru mai mulți kilometri, până regenerarea are succes și martorul din bord se stinge. Asta este foarte ușor de zis, dar mult mai greu de făcut, în special dacă locuiești în oraș. Nu toată lumea are timp să iasă pe autostradă la fiecare câteva zile pentru a regenera filtrul de particule.Din păcate, dacă nu aveți grijă de acest aspect, filtrul se poate colmata definitiv, fiind necesară înlocuirea lui, iar prețul este extrem de ridicat, putând ajunge fără probleme la peste 1.500 de euro, în funcție de modelul mașinii. Altă soluție este ca el să fie scos complet, în România existând firme care se ocupă de așa ceva. Filtrul trebuie demontat fizic de pe mașină, iar apoi calculatorul mașinii trebuie rescris pentru ca mașina să ignore lipsa acestuia din sistem.Mașinile foarte noi au început să aibă din ce în ce mai puține probleme cu acest filtru de particule, însă la modelele mai vechi există reale probleme și foarte multă lume se plânge de funcționare incorectă.Ce se întâmplă dacă se înfundă filtrul?Cel mai important este să nu lăsați pe nimeni să spargă sau să facă gaură în elementul filtrant al filtrului de particule, deoarece costurile ulterioare sunt foarte mari și nici nu rezolvă problema, din contră distrug filtrul. Filtrul de particule din dezmembrări costă între 300-800 euro, filtru nou 400-2.900 euro.De asemenea, să nu încercați curățirea filtrelor de particule cu chimicale, benzină, motorină sau spălare cu apă! Spălarea filtrului de particule rezolvă problema pe termen scurt și după ce se usucă apa, chimicalele, motorina etc., în contact cu funinginea în elementul filtrant, se întărește ca betonul după care filtrul este nefolosibil!Filtrul de particule se înfundă din diferite cauze: calitatea combustibilului, ulei motor necorespunzător, folosirea autoturismului mai mult în mediul urban, probleme senzori DPF (foarte des întâlnit la VW și Audi 1.9 TDi/2.0 TDi) de temperatură și presiune, probleme la valva EGR (des întâlnit la Ford Focus 1.6 TDCi), injectoare motor, turbosuflanta defectă încarcă filtrul cu ulei ars, etc.În prima fază se va aprinde martorul DPF în bord sau apare un mesaj de avertizare care vă atenționează că aveți probleme la Filtru de Particule. Dacă veți continua să conduceți autoturismul fără să rezolvați problema, funinginea se va depune în continuare în filtrul deja înfundat parțial, până când senzorii vor măsura o presiune prea mare pentru o funcționare normală a motorului, după care calculatorul motor limitează turația la 2.000 rpm! În acest caz veți fi nevoit să căutați un service auto pentru a rezolva problema.Cum se face regenerareaÎn cazul în care apare pentru prima dată martorul DPF/FAP, puteți să încercați o deblocare a filtrului DPF conducând autoturismul 20-30 minute în treapta a 3-a la o turație motor 1600-1800 rpm constant. Dacă la prima încercare nu reușiți deblocarea filtrului de particule atunci opriți motorul și încercați din nou. Nu folosiți niciun fel de aditiv scump, pentru că aditivii sunt pentru prevenirea înfundării filtrului și în acest caz nu vă ajută cu nimic.Dacă nu reușiți deblocarea DPF respectând indicațiile producăto-rului vehiculului, atunci mergeți la primul service care are în dotare testere compatibile cu autoturismul dvs. și încercați o regenerare forțată! Dacă testerul poate să termine regenerarea forțată atunci înseamnă că nu aveți probleme cu senzorii și sistemul s-a înfundat din cauze normale. După regenerarea forțată, dacă nu mai stă martorul DPF aprins, încercați aditivul DPF/FAP PRO-TEC ca să preveniți încărcarea filtrului de particule din nou!Dacă după regenerarea forțată se aprinde iar martorul DPF, atunci trebuie demontat filtru de particule de pe autoturism și curățat la un centru specializat în astfel de operațiuni!(sursa: autovit.ro; filtre-particule.ro)