Proaspetele mirese, afaceriste de sezon

Când vine vorba despre nuntă, acest eveniment extrem de important din viața unui cuplu, totul trebuie să fie la superlativ (superlativul care este permis de bugetul fiecăruia, bineînțeles). Cel mai frumos restaurant, cel mai deosebit meniu, cea mai tare formație sau DJ, cele mai arătoase verighete, aranjamente și, cel mai important, rochia perfectă! Multe mirese au avut grijă să bage adânc mâna în buzunare, ale lor ori ale viitorilor soți, pentru ca în ziua cea mare să se simtă cele mai frumoase.Odată însă cu trecerea lunii de miere (și a euforiei aferente), cele mai multe dintre acestea se pun pe făcut, sau bine spus, recuperat, bani. Site-urile extrem de cunoscute din România, unde găsești să cumperi cam orice, abundă în anunțuri de vânzare postate de miresele lui 2013. Ce mai, un adevărat magazin online cu modele și prețuri pentru toate gusturile și buzunarele. Totuși, să nu credeți că doamnele sunt dispuse să renunțe chiar ușor la rochia care până la urmă le-a schimbat viața, într-un fel sau altul. Sumele cerute de unele mirese din 2013 depășesc cu mult bugetele alocate strict pentru rochii de foarte multe alte tinere. Explicația? Aparțin unor case de modă sau designeri celebri, așadar au costat chiar și câteva mii de euro.Una dintre cele mai scumpe rochii de mireasă scoasă la vânzare de o constănțeancă are un preț de nu mai puțin de 1.100 de euro. Proprietara spune că rochia, care este din dantelă naturală, și pentru care a plătit 2.000 de euro, face parte din colecția din acest an a unei cunoscute case de modă.Un alt exemplu de preț: 3.500 de lei. Și această rochie face parte din colecția din acest an a unui renumit designer și a costat, spune proaspăta mireasă, 1.600 de euro, sumă la care s-au mai adăugat alți 500 de euro pentru crinolină și voal, o adevărată avere pentru multe alte mirese. Iar astfel de sume mari nu sunt simple excepții.Păreri pro și contraClar, banii sunt principalul motiv pentru care constănțencele sunt dispuse să renunțe la rochia de mireasă, dar și faptul că spațiul nu le ajută pe multe. „Este mare, ocupă mult loc în șifonier. Oricum nu o s-o mai port, așa că ce rost are să o păstrez? Sora mea s-a căsătorit acum aproape cinci ani și odată nu a deschis fermoarul de la husă. Așa, scapi de o problemă și recuperezi și niște bani”, spune Diana, o mireasă din această vară. A postat pe un site de profil în urmă cu câteva zile un anunț pentru rochia ei de mireasă. A dat 2.500 de lei pe ea, iar acum vrea să o vândă cu 600 - 700 de lei.Părerile sunt însă împărțite. Multe mirese n-ar renunța nici în ruptul capului la rochia de mireasă. „N-aș vinde-o. Este o amintire, amintirea mea, și… Da, nu o s-o mai port, ocupă mult loc, dar a fost exact ce mi-am dorit, m-am simțit minunat în ea și mi-ar părea foarte rău dacă aș da-o altcuiva. De bani ai oricând nevoie, niciodată nu sunt suficienți, dar nu chiar totul se rezumă la bani. Nu am avut o rochie exagerat de scumpă, pentru că nu mi-aș fi permis, dar chiar și așa vreau să o păstrez”, ne-a mărturisit Mihaela, și ea mireasă în această vară.