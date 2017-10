Prizonierii crizelor sociale şi economice

Prizonierii crizelor sociale și economice

România este ca o mașină rămasă fără direcție. Chiar dacă după câștigarea alegerilor prezidențiale de către Klaus Iohannis, majoritatea populației a început să spere că mergem în direcția bună, lucrurile nu stau așa.Nu se poate spune că Guvernul Ponta n-ar avea strategii și programe, care să ghideze țara. Dimpotrivă, are prea multe. Lista include programul de guvernare și o sumedenie de programe departamentale, strategia pentru transporturi, pentru competitivitate, pentru sectorul agroalimentar și așa mai departe. Toate cuprind obiective și ținte; dar ce mare scofală? Câtă vreme nimeni nu le urmărește, valorează cât GPS-ul pentru un șofer care refuză să îl folosească.Guvernul Ponta a demonstrat că nu e capabil să rezolve probleme simple, precum: privatizarea companiilor CFR Marfă și Oltchim sau finalizarea licitației pentru manualele electronice destinate elevilor din ciclul primar. De aceea, nu te poți aștepta din partea lui să rezolve criza infrastructurii rutiere și feroviare, criza Învățământului, criza Sănătății, criza relației dintre contribuabili și stat, să țină sub control corupția, evaziunea fiscală și criminalitatea economică, să restructureze statul, să-l facă mai suplu, mai puțin costisitor și mai eficient.Proiectul de buget pe 2015 ar trebui să sprijine atingerea țintelor strategice, programatice de care am vorbit. Oricât ai cerceta, în documentele de fundamentare nu se spune câți kilometri de autostradă vor fi construiți anul viitor, câte școli și spitale vor fi renovate, modernizate, câte sate vor fi conectate la rețeaua de apă și de canalizare, câte noi locuri de muncă vor fi generate cu ajutorul investițiilor de stat.Și atunci ce să înțelegem? Că vom plăti, în continuare, taxe și impozite pentru a susține un sistem bolnav? Asta-i direcția spre care ne duce bugetul de stat pe 2015?Nu îmi pun nicio speranță în remanierea Guvernului Ponta. Schimbarea unor oameni din sistem cu alții nu înseamnă nimic, câtă vreme nu se face nimic pentru schimbarea sistemului care ne ține prizonierii crizelor economice și sociale.