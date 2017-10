Prizonierii băncilor scumpe vor scăpa mult mai ieftin din captivitate

Balanța raporturilor dintre băncile comerciale și clienții lor, persoane fizice, începe să se încline în favoarea celor din urmă. Nu cu mult, dar suficient pentru a le ușura viața pe timp de criză. În ultimii doi ani, mii de titulari ai contractelor de creditare au reclamat abuzurile unor bănci, la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului. În colaborare cu Consiliul Concurenței, aceasta a inițiat un proiect de lege, care a fost aprobat de Cabinetul Boc în ședința de miercuri, 9 mai 2010. Cea mai importantă prevedere a noului act normativ se referă la eliminarea, respectiv, limitarea co-misionului de rambursare anticipată a împrumutului. El va fi eliminat în situațiile în care: rambursarea anticipată intervine într-o perioadă în care rata dobânzii aferente creditului nu este fixă; rambursarea a fost realizată ca urmare a executării unui contract de asigurare care are drept scop asigurarea riscului de neplată; contractul de credit este acordat sub forma unei facilități „descoperire de cont”. Comisionul de rambursare anticipată va fi limitat la maximum 1%. În prezent, el variază între 4% și 5%. Cum se aplică limitarea? Dacă perioada de timp dintre rambursarea anticipată și data convenită pentru încetarea contractului de credit este mai mare de un an, comisionul va fi de maximum 1% din valoarea creditului rambursat anticipat. Pentru o perioadă mai mică de un an, valoarea maximă este de 0,5%. Comision de rambursare anticipată va fi diminuat din momentul intrării în vigoare a OUG, iar creditorii vor trebui, prin acte adiționale, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare, să modifice contractele de credit. Ce efecte are această prevedere? Cei ce au luat creditul cu o dobândă mare, vor putea obține refinanțarea lui în condiții mai avantajoase, la alte bănci. Astfel, ei nu vor mai fi captivii băncilor scumpe și își vor putea achita ratele. Actul normativ introduce în practica bancară formularul standardizat prin care li se comunică viitorilor clienți informațiile pre-contractuale. Ei vor putea compara mult mai ușor ofertele diferitelor bănci și vor putea alege în cunoștință de cauză. Această măsură sporește transparența creditării și asanează piața de sumedenia de „capcane” bancare. De asemenea, odată cu intrarea în vigoare a OUG, consumatorul de credite va avea dreptul să se retragă dintr-un contract, în termen de 14 zile calendaristice de la semnarea acestuia, fără a invoca vreun motiv. Constatin Cerbulescu, președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului, a apreciat că aplicarea acestui act normativ poate să vină în sprijinul a circa opt milioane de consumatori. Măsura va duce la creșterea competiției dintre bănci, care vor vâna clienții concurenței. Efectul general va fi ieftinirea creditării, pe de o parte, iar pe de altă parte, se vor reduce câștigurile băncilor. În plan economic, vom asista la relansarea consumului și investițiilor populației, ca urmare a creșterii accesibilității împrumuturilor bancare.