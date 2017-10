Privatizarea „Automobile Craiova” s-a făcut cu un ajutor de stat ilegal, de 27 de milioane de euro

Investigația privind privatizarea „Automobile Craiova”, deschisă de Comisia Europeană, în octombrie 2007, în temeiul normelor privind ajutoarele de stat prevăzute de Tratatul CE, s-a încheiat prost pentru România. Organismul comunitar a constatat că Bucureștiul a impus o serie de condiții referitor la vânzare, care aveau drept obiectiv asigurarea unui anumit nivel de producție și ocupare a forței de muncă, acceptând în schimb un preț de vânzare mai mic cu 27 de milioane de euro. Vânzarea condiționată și obținerea unor venituri mai mici de către statul român reprezintă ajutor, a apreciat comisia. Dar potrivit normelor comunitare nu se pot acorda ajutoare decât în condiții stricte. În cazul privatizării „Automobile Craiova”, niciuna dintre aceste condiții nu se aplică. Ca urmare, comisia a decis că Guvernul României trebuie să recupereze cele 27 de milioane de euro. Compania americană „Ford” a fost singura dispusă să cumpere cele 72,4% din acțiunile deținute de statul român la „Automobile Craiova”. Autoritățile române impuseseră la licitație, printre alte condiții, realizarea unui nivel minim de producție de 200.000 de automobile în al patrulea an de la privatizare, un nivel minim al investițiilor și menținerea tuturor celor 3.900 de foști angajați ai întreprinderii. Compania americană a oferit un preț de cumpărare de 57 de milioane de euro și a câștigat licitația. Comisia Europeană consideră că impunerea condițiilor respective a dus la scăderea prețului de vânzare, valoarea de piață a celor 72,4% din acțiuni fiind estimată la 84 de milioane de euro. Verdictul Comisiei Europene are consecințe ce depășesc cazul strict al privatizării „Automobile Craiova”. El creează un precedent. De acum înainte, orice licitație privind privatizarea sau achizițiile publice organizată de autoritățile române poate fi atacată la forurile europene. Cei ce constată că prin condițiile impuse în caietul de sarcini sunt îndepărtați o serie de ofertanți, ajungându-se astfel la un preț de achiziție sub cel de piață, pot acuza autoritatea română că a acordat un ajutor de stat ilegal.