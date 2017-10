„Printr-un TVA redus la panificaţie, putem scoate la suprafaţă sute de milioane de euro“

„Printr-un TVA redus la panificație, putem scoate la suprafață sute de milioane de euro“

Ministrul desemnat al Agriculturii, Daniel Constantin, afirmă (citat de Mediafax) că o reducere a TVA în domeniul panificației, unde „evaziunea fiscală este de 60%“, se pot „scoate la suprafață sute de milioane de euro“ care sunt necesare pentru îmbunătățirea sectorului agricol și pentru alte investiții.„Propunerea de reducere a TVA la 9% la alimentele de bază este un angajament discutat de foarte mult timp și rămâne să decidem cu Ministerul de Finanțe când vom introduce această propunere. Eu am vrut să dăm un exemplu în acest an, chiar dacă suntem sub presiunea păstrării în ținta de deficit, să dăm în acest an, spre sfârșit, un exemplu pe zona de panificație. Acolo, din păcate, evaziunea fiscală este de 60%, iar printr-un TVA redus putem scoate la suprafață sute de milioane de euro care sunt necesare în momentul de față pentru îmbunătățirea sectorului agricol, dar și pentru alte investiții pe care vrem să le facem în economia națională. Este o prioritate pe care o avem“, a spus Constantin, citat de Mediafax.