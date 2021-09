În Statele Unite a început construcția primului port eolian, care va sprijini creșterea industriei eoliene și energetice off-shore. Portul eolian din New Jersey va fi poziționat de-a lungul râului Delaware, în sudul statului New Jersey. El va găzduit un puternic centru industrial dedicat producției de componente pentru parcurile eoliene off-shore de pe coasta de est a SUA. Bugetul pentru înființarea New Jersey Wind Port se ridică la 243 de milioane de dolari.