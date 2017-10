Primul parc de industrie şi servicii din Constanţa

Pe strada Interioară 3

Primul parc de industrie și servicii din Constanța

Timp de 20 de ani, comerțul a fost calea regală a dezvoltării capitalismului românesc. La fiecare zece firme nou înființate, opt erau de comerț. S-a ajuns la o saturație, pe care criza economică din anii 2009 - 2010 a accentuat-o. Acum, este momentul unei cotituri. Capitalul românesc este suficient de matur, oamenii de afaceri au acumulat suficientă experiență pentru a pune pe picioare proiecte industriale și din sfera serviciilor. Municipiul Constanța se poate lăuda cu numeroase obiective comerciale - mall-uri, super și hipermarket-uri - apărute în ultimul deceniu, dar cu prea puține unități de producție. Privit din alt unghi, acesta este un handicap ce poate fi transformat în avantaj. Cei ce sunt atenți la evoluția economiei locale au înțeles că industria și serviciile reprezintă viitorul, pentru că în aceste domenii competiția este mai mică și se poate obține mai ușor finanțare. „Comat Constanța”, una dintre societățile bine cunoscute ale comerțului constănțean, a lansat un proiect ambițios. „Pe o suprafață de 44.297 metri pătrați, vom dezvolta un parc de industrie și servicii. Proiectul se află într-o fază avansată de realizare” - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Handan Dede, directorul general adjunct al companiei. Pe noua platformă de afaceri, firma „Comat Service” va executa servicii tehnice periodice. Proiectul beneficiază de finanțare europeană în valoare de 200.000 de euro, pentru construcția unei hale și dotarea ei cu utilaje. Societatea „Comat Arhivă” va executa operațiuni de prelucrare a oțelului beton, a tablei și profilelor metalice (debitări, fasonări, sablare etc.). Pentru finanțarea afacerii din fonduri UE, s-a depus un proiect de 200.000 de euro. Compania „Comat Constanța” furnizează soluții integrate pentru instalațiile de canalizare, alimentarea cu apă și cu gaze a locuințelor și așezărilor urbane sau rurale. Prin conceptul „Casa Comat” se asigură toată gama de produse pentru ridicarea unei case ori a unei hale industriale, de la fundație până la acoperiș. Firma „Axa Trading” va pune în funcțiune o fabrică de țevi PE, cu folie de aluminiu încorporată. Produsele sunt destinate înlocuirii tubulaturii din instalațiile termice interioare, din imobilele vechi. „G & G” va produce țiglă metalică, și tablă galvanizată cutată prevopsită, în timp ce firma „TSC” va oferi servicii de expediții și transport intern și internațional. Societatea „Interconstruct” urmează să realizeze un show-room cu instalații de aer condiționat și să asigure serviciile conexe. Tot în sfera serviciilor, a celor asociate metalelor neferoase, va activa societatea „Sorex Team”. Acestor afaceri li se adaugă un atelier mecanic pentru autoturisme și camioane, o unitate de reciclare a materialelor din plastic și alta pentru produse de carmangerie și patiserie. „Comat Constanța are în vedere realizarea unei fabrici de panouri fotovoltaice. Este un domeniu de pionierat în România și cu mari perspective. În țara noastră există un singur producător, la Satu Mare, care a investit zece milioane de euro în această afacere. Noi estimăm că investiția de la Constanța se va ridica la cinci milioane de euro. Pentru realizarea ei avem nevoie de parteneri. Cei ce ni se vor alătura în acest proiect, trebuie să aibă în vedere că Uniunea Europeană acordă finanțare pentru producția de panouri fotovoltaice” - a declarat Mihai Stoica, manager de dezvoltare în cadrul companiei. Parcul de industrie și servicii Comat (situat pe strada Interioară 3), va asigura între 300 și 500 de locuri de muncă, în prima fază, dar numărul lor va crește pe măsură ce vor fi puse în practică noi proiecte. „Noi suntem foarte deschiși și așteptăm colaboratori în domeniul industriei și al serviciilor” - a afirmat directorul general adjunct. Nu trebuie uitat faptul că investițiile pe astfel de platforme economice prezintă multiple avantaje. Afacerile pot fi conexate, se pot susține unele pe altele pe piață, pot atrage mai mulți clienți. Se dezvoltă mai ușor relațiile de colaborare și se pot găsi soluții comune de reducere a costurilor și creștere a vânzărilor. Un parc de industrie și servicii își dezvoltă propria piață și are altă forță de penetrare în economia locală și națională.