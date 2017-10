Primul pachebot de lux din acest sezon a sosit în portul Constanța

Ştire online publicată Joi, 18 Aprilie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Vasul maritim de croazieră Artania, sub pavilion Bermuda, a sosit, în această dimineață, în Portul Constanța, fiind prima navă care deschide sezonul din acest an al croazierelor maritime.Pachebotul Artania este o navă maritimă de mari dimensiuni din flota companiei Phoenix Reisen și va face o escală de 10 ore în Portul Constanța, pe ruta Istanbul-Odessa.La bordul navei se află 1.100 pasageri germani și un echipaj de 521 angajați. Nava are 230 m lungime, lățime de 32 m, pescaj 8 m și o capacitate totală de 1.188 pasageri. Pentru escala din România, serviciile turistice sunt asigurate de societatea Karpaten Turism București, pasagerii urmând să facă excursii la București (Patriarhie, Palatul Parlamentului, Muzeul Satului), Histria, Delta și pe litoralul românesc.În Portul Constanța vor sosi în acest an 40.000 pasageri străini la bordul a 66 de nave, dintre care 53 maritime și 13 fluviale.