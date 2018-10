Flota comercială a României, acum 20 de ani

Primul miting de protest organizat de marinari la poarta unei companii de shipping private

În urmă cu mai bine de 20 de ani, viața pe multe din navele românești era un coșmar pentru echipaje. În cele ce urmează, vă prezentăm câteva din articolele publicate în ziarul nostru, la acea vreme.Ieri, 30 ianuarie 1997, mișcarea sindicală din Constanța a înregistrat o premieră. Este vorba de primul miting de protest organizat la poarta unei companii de shipping private. Circa 40 de marinari, în frunte cu liderii Sindicatului Liber al Navigatorilor, și-au dat întâlnire la sediul firmei Vega, pentru a cere respectarea prevederilor contractului colectiv de muncă și ale contractelor individuale de îmbarcare, cu privire la plata diurnei de străinătate.După cum se știe, circa 150 de navigatori de pe navele „Bumbești”, „Maramureș”, „Petroșani”, „Rovinari” și „Târgu Bujor” reclamă o diurnă restantă de peste 240.000 dolari.La acțiunea de protest de ieri, Adrian Mihălcioiu, vicepreședintele SLN, le-a comunicat navigatorilor că, împreună cu companiile Petromin și Vega, s-a găsit o soluție de plată. El a declarat că patronul firmei Vega, Constantin Munteanu, a cesionat, din drepturile lui de asigurare pentru nava „Rovinari”, suma necesară acoperirii tuturor restanțelor, semnând un protocol cu SLN. De asemenea, s-a trimis o adresă către Omniasig, prin care acesteia i se cere să vireze în contul sindicatului suma de 238.332 dolari, reprezentând echivalentul diurnelor restante. Compania Vega s-a angajat să nu atace în fața niciunei instanțe de judecată înțelegerea cu SLN.Tot la presiunea navigatorilor, patronul Munteanu a virat în contul SLN suma de 100 milioane de lei, pentru a fi împărțită navigatorilor, în vederea asigurării unui minim de existență (până la încasarea asigurării, prevăzute spre sfârșitul lunii februarie). (31 ianuarie 1997)Echipajul de pe „Buziaș“ a rămas lefterIeri, 20 septembrie 1997, am primit la redacție vizita unui grup de patru navigatori de pe nava „Buziaș”, în frunte cu ofițerul II Gabriel Scheaua. Ei și-au exprimat nemulțumirea față de tratamentul la care au fost supuși de conducerea companiei Cosena și de cei doi comandanți care s-au perindat la conducerea navei, pe parcursul voiajului recent încheiat.Conform declarației lor, compania încalcă prevederile contractului colectiv și ale celui individual de muncă. Astfel, în loc să se cheltuiască 5 dolari pe zi pentru hrana unui navigator și un dolar pentru antidot, s-au cheltuit, în total, doar 5 dolari.Echipamentul de protecție nu a fost acordat la timp și complet, detergentul a fost insuficient, iar lenjeria din cabine a fost spălată o singură dată într-un voiaj de opt luni. Apa menajeră (tehnică) era improprie pentru igiena corporală, pentru spălat vesela și rufele. În plus, echipajul a fost plătit, ca de fiecare dată, cu întârziere de trei - patru luni.Navigatorii care au cerut debarcarea, deoarece expirase perioada de contract, au rămas cu drepturile materiale neplătite de trei luni. Compania este datoare cu 48.000 dolari unui număr de 15 navigatori.Despre comandantul Corneliu Grigorescu (schimbat pe parcursul voiajului), Gabriel Scheaua afirmă că obliga ofițerii să execute munci necalificate. „Compania te plătește să dai cu ciocanul!” - striga acesta la ofițerii care refuzau să iasă la mațagonit.Despre comandantul Mișu Broască, navigatorii au declarat că a interzis sportul pe navă, în timpul liber, ca aceștia să nu transpire și să nu consume apa făcând baie (!!!). Mai mult, acesta din urmă a diminuat calificativele (înscrise în carnetele de marinar) celor ce au cerut debarcarea, conform contractului, pentru a sancționa această îndrăzneală. Pentru a protesta împotriva tratamentului la care a fost supus întregul echipaj, Gabriel Scheaua a intrat în greva foamei, începând cu data de 20 septembrie. (21 septembrie 1997)De ce au intrat marinarii de pe „Oscar 1“ în grevă?Presa poloneză a publicat știrea că 12 membri ai echipajului de pe nava „Oscar 1”, aflată în portul Gdansk, au intrat în grevă și au blocat activitățile pe navă, începând cu data de 24 ianuarie 1997. Conform informațiilor prezentate de reporterii polonezi care au urcat la bordul navei, greviștii solicită să li se plătească diurna pe ultimele patru luni; în total 43.000 de dolari.Interesându-ne la compania de navigație Oscar Maritime asupra cazului, am fost informați că situația reală este următoarea:„Indemnizațiile sunt plătite la zi, banii aflându-se în contul SLN. Cei 12 marinari au refuzat plata parțială în portul Immingham, iar acum refuză plata la zi, prin intermediul Sindicatului Liber al Navigatorilor.Nava se află în time-charter și, deoarece colectează marfă din porturile nordice, are oră fixă de încărcare - descărcare în porturile Bremen și Hamburg. Acesta este motivul pentru care, dorindu-se să se evite întârzierile provocate de băncile românești și străine, banii au fost depuși în contul SLN.Cei 12 greviști au contract pe șase luni (cu posibilitatea de prelungire la nouă luni). Ei se află la bord de șase luni și cer repatrierea necondiționată. Schimbul celor 12 (efectuat sub presiune) se află, deja, la bord. Cel ce incită la grevă este ofițerul mecanic I Ernest Bejan, care a provocat arestarea navei în portul Immingham, făcând o sesizare către Port State Control”.De altfel, compania Oscar Maritime i-a scris ministrului Traian Băsescu, prezentându-i incidentul.Incident pe „Curtea de Argeș“La aceeași companie, dar de această dată pe nava „Curtea de Argeș”, mecanicul I Constantin Oprea a provocat arestul navei în portul Singapore, timp de trei zile, pe motiv că nu i s-au plătit toate drepturile materiale pe ultimele două luni. Deși drepturile i-au fost remise la SLN, Oprea a refuzat timp de câteva zile să își delege soția să-i ridice banii. Mai mult, el insistă să i se mai plătească 100 de ore suplimentare peste cele 128 deja plătite.Comandantul navei, Victor Moldoveanu, a trimis o radiogramă de la bord, în care arată că mecanicul Oprea a executat orele suplimentare la televizor și că cere repatrierea pe banii companiei, deși nu și-a respectat perioada de contract.Compania a fost nevoită să-l acționeze pe Oprea în justiție, pentru a elibera nava din arest. Pentru fiecare zi de imobilizare a navei, s-au pierdut 5.000 de dolari, iar alți 5.000 de dolari s-au dat avocaților.Comandantul a cerut aprobarea pentru debarcarea Iul Oprea și înlocuirea cu un alt mecanic I, „iar Oprea să-și contacteze soția, să-i cumpere bilet de avion, dacă-l mai vrea acasă”.În încheierea radiogramei, comandantul a afirmat: „Noi, majoritatea echipajului de pe «Curtea de Argeș», repudiem acțiunea acestuia și vrem să scăpăm de el cât mai repede!”.În cele din urmă, după ce a pierdut câteva zeci de mii de dolari, compania Oscar a reușit să elibereze nava din arest, iar mecanicul Oprea și-a înscris numele pe „lista neagră” a navigatorilor. El va avea mari probleme, pe viitor, la angajarea pe vreo navă din flota română. (29 ianuarie 1997)