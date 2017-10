Primii câştigătorii ai Turneului de tenis „Cupa Zilei Marine Române”

2

Turneu de tenis

Daca e sa pastarm realitatea, organizatorul nu este doar sindicatul ci mai multe entitati cum ar fi ANR, APMC, Fortele Navale Romane si Sindicatul Liber al Navigatorilor. Cheltuielile cu mingiile, apa si cupele sunt in mare parte autofinantate de participanti iar terenurile sunt puse la dispozitie gratuit de catre Clubul de tenis. Nu se dau premii la acest turneu. Regulamentul acestui turneu: pot participa navigatorii (fosti si actuali) precum si cei ce sunt sarbatoriti de Ziua Marinei, adica si lucratorii portuari, iar la categoria "OPEN" poate participa orice jucator de tenis cu varsta mai mare de 35 de ani dar la dublu, media de varsta a jucatorilor trebuie sa fie de peste 45 de ani. Nu se admit doi fost jucatori profesionisti. Asta doar pentru transparenta. Il felicit pe dl. Mihalcioiu care alaturi de un grup de oameni inimosi au reusit an de an sa organizeze acest turneu, si mai mult, an de an sa il faca si mai competitiv. Sunt un jucator de tenis amator, am participat la turneu, nu am castigat dar am jucat, m-am simtit minunat si ii felicit pe Mihalcioiu si Rasica pentru reusita. Acestia au facut ceva pentru o mica comunitate, atat cat au putut ei. La dumneata de fapt NU CONTEAZA asta. Ce sa mai vorbim? In loc de critici nefondate hai la organizare, hai la joc. Totul este transparent si deschis oricui. La multi ani marinari, la multi ani lucratorului portuar.