Primele grupuri de turişti străini ajung pe litoral pe 15 mai

Primele grupuri de turiști străini ajung pe litoral pe 15 mai

Primele grupuri de turiști străini vor ajunge pe litoral pe 15 mai, iar ultimele vor termina vacanțele pe litoralul românesc pe 20 septembrie. Toți aleg serviciile all inclusive, asta arată datele de până la această oră a unui important touroperator din România.Primele grupuri de străini sosesc pe litoral începând cu 15 mai, când la complexul Mercur-Minerva vor veni 100 de turiști. Aceștia provin într-o proporție semnificativă de la touroperatorul Thomas Cook / Neckermannn care, de altfel, va trimite în acest an, pe întreg litoralul românesc, peste 7.000 de turiști străini. Doar în acest complex sezonul estival 2013 va aduce peste 1.000 turiști străini, beneficiari în totalitate de servicii all inclusive premium. Aceștia preferă, așadar, exclusiv all inclusive cu servicii integrate și animatori specializați, vorbitori de limba germană și engleză.