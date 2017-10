Primele centrale eoliene vor fi ridicate pe malurile canalului Dunăre - Marea Neagră

Au început licitațiile pentru terenurile aflate pe malurile canalelor navigabile, Dunăre – Marea Neagră și Poarta Albă – Midia Năvodari. La începutul acestei luni, CN „Administrația Canalelor Navigabile” (ACN) Constanța a primit dreptul de concesiune a terenurilor, primele licitații fiind deja derulate. „Deja au fost închiriate 4 terenuri, cu o suprafață totală de 15 – 20 hectare. În 5 – 10 ani vor fi concesionate toate cele 3.500 hectare, din care circa 50% este luciu de apă”, spune Ovidiu Cupșa, directorul general al ACN Constanța. Pentru a putea închiria terenuri pe malul canalului, investitorii trebuie să facă doar lucrări cu specific naval (depozite, șantiere, dane, etc). „Nu vom vedea fast-food-uri pe canal, asta e sigur. Inițiativa are drept scop creșterea veniturilor companiei, cu circa 25%. În plus, dacă investitorii derulează activități cu specific naval, atunci traficul pe canal va crește. Ne așteptăm ca din a doua jumătate a lui 2009 să vedem deja un avans al traficului, cu cel mult 45 – 50%”, mai spune oficialul ACN. Parcelele au deschidere la canal, electricitate, drumuri de acces și, în unele cazuri, gaze naturale. Terenurile sunt evaluate la circa 200 milioane euro, prețul mediu fiind de 7 euro/metru pătrat. Prețul variază între 1 și 10 euro/metru pătrat. La închiriere, se poate ajunge la sume de 20.000 euro/lună. ACN a început și procesul de identificare a zonelor de mal înalte și joase, pentru a stabili posibile tipuri de investiții care se potrivesc. „Spre exemplu, zonele înalte pot fi folosite pentru realizarea câmpurilor de centrale eoliene. Ar fi o premieră pentru Constanța, să avem turbine eoliene pe malul canalelor navigabile. În zonele joase pot fi realizate șantiere navale sau porturi private”, mai spune Ovidiu Cupșa.