Primarul şi consilierii se opun depozitării deşeurilor industriale în Năvodari

Primarul și consilierii se opun depozitării deșeurilor industriale în Năvodari

România s-a angajat față de Uniunea Europeană, prin tratatul de aderare, să rezolve problema managementului deșeurilor până în 2015. Problema gropilor de depozitare este cea mai dificilă. Din cele 389 existente la această oră, 94% nu îndeplinesc standardele europene și ar trebui să fie lichidate, pe măsura deschiderii altora noi. Calendarul nu a fost respectat. Vechile gropi n-au fost închise, altele noi, ecologice, nu au fost construite. Angajament ratat Comisia Europeană ar putea declanșa procedura de infringement împotriva țării noastre, afirmă Nicolae Nemirschi, ministrul Mediului. Măsura ar putea să ne aducă o amendă de 200.000 de euro pe zi. Cine ar trebui să o achite? Ministrul arată cu degetul spre autoritățile locale. Adică, Guvernul României, Ministerul Mediului, autoritățile centrale își dau silința, dar primarii și consiliile locale se pun de-a curmezișul în fața interesului național. Are dreptate sau nu Nemirschi să acuze autoritățile locale? Pentru a afla răspunsul la această întrebare, vă supunem atenției următorul caz, stimați cititori. În anul 2004, societatea comercială Ecological Center SA, din Năvodari, a început să lucreze la proiectul Centrului de Gospodărire a Deșeurilor Industriale. În acest scop, urma să se utilizeze groapa pentru depozitarea deșeurilor industriale a fostului USAS Năvodari, o investiție care fusese aproape finalizată în 1996 și care dispune de o capacitate de depozitare de 3,9 milioane metri cubi. Fosta fabrică de îngrășăminte chimice din localitatea de la malul mării a dat faliment și, în 1999, activele sale au fost scoase la vânzare. În urma licitației organizate de către executorul judecătoresc, ele au fost cumpărate cu banii jos (5 milioane de dolari) de Marway Comercial, care ulterior a devenit Marway Fertilchim. Aceasta a înființat companiile Combinatul de Îngrășăminte Chimice CCICH SA și Ecological Center SA, ambele funcționând pe platforma fostului USAS. Sub lupa mediului După cum v-am spus, Ecological Center a început să lucreze la proiectul amintit. A angajat un consultant italian, care a întocmit documentația pentru investiția ce urma să rezolve două probleme: tratarea deșeurilor industriale, astfel încât acestea să devină inerte, nepericuloase, și depozitarea definitivă a acestora din urmă. Proiectul a urmat un drum lung, presărat cu numeroase obstacole și bariere birocratice, unele îndreptățite. Fiind vorba de mediu, de depozitarea deșeurilor, exigențele sunt nu doar numeroase, ci și foarte înalte. Pe 10.08.2004, Primăria Năvodari a eliberat primul certificat de urbanism (nr. 715). În 2006, a avut loc dezbaterea publică. Pe 20.12 2007, instituția administrației locale a eliberat un al doilea certificat de urbanism, cu nr. 718. Fiind un proiect de mare capacitate, care a fost inclus de către statul român în planul național de gestionare a deșeurilor și în planul de implementare a Directivei 1999/31 a Comisiei Europene, a fost nevoie să fie avizat și de autoritățile centrale. Ministerul Mediului, prin Agenția Națională pentru Protecția Mediului a emis acordul de mediu cu nr. 3, din 15 august 2008, pentru realizarea investiției. La referendum Pe 9 decembrie, Ecological Center a depus la Primăria Năvodari, sub nr. 26.410, cererea pentru emiterea autorizației de construire, însoțită de dovada achitării unor taxe în sumă de 1,05 miliarde lei vechi. De aici s-a rupt filmul. Au trecut mai bine de 30 de zile, afirmă conducerea lui Ecological Center, și nu s-a primit nici un răspuns: fie de acceptare, fie de respingere a cererii. Drept urmare, Ecological Center s-a adresat justiției, solicitând aplicarea prevederilor OUG nr. 2007/2003, privind acordul tacit. În ședința din 3.03.2009, Tribunalul Constanța a respins acțiunea firmei private, considerând-o nefondată (soluția este afișată pe site-ul Ministerului Justiției). Conducerea firmei Ecological Center a declarat că nu a primit nicio înștiințare în acest sens, dar dacă se adeverește va face recurs, fiind dispusă să ajungă la Bruxelles pentru a pune în aplicare proiectul, pentru care ar fi cheltuit deja un milion de euro. Ce șanse are Ecological Center să realizeze investiția? „Niciuna! - afirmă primarul. Nu voi aproba niciodată o groapă de gunoi pe teritoriul orașului nostru. De altfel există două hotărâri ale consiliului local care interzic amplasarea depozitelor de deșeuri la Năvodari. Fostul primar și fostul consiliu local nu au fost nici ei de acord cu asemenea proiect. Guvernul nu ne-a întrebat când l-a inclus în planul național de gestionare a deșeurilor. Legal era să ni se solicite acordul. Populația orașului nu va accepta o groapă de deșeuri în vecinătate, în care pot ajunge substanțe toxice, inclusiv din import. Dacă Ecological Center vrea să se convingă, noi le propunem să organizăm un referendum, ale cărui costuri să le suporte. Eu mă angajez să respect voința comunității.” Nu suntem avocații guvernului, ai Ecological Center ori ai administrației din Năvodari. Opinia noastră este că, în această afacere, trebuie respectată legea, dar mai ales voința comunității locale.