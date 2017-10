Primăriile şi spitalele se feresc de bursa de mărfuri

Primăriile și spitalele se feresc de bursa de mărfuri

Anul 2009 a început mai greu pentru terminalul constănțean al Bursei Române de Mărfuri (BRM). În ianuarie, valoarea totală a tranzacțiilor realizate este de 133.400 lei, o cifră extrem de slabă, dar explicabilă. „Bugetul național nu a fost încă aprobat, așa că nici bugetul companiilor de stat, cei mai activi jucători la bursa de mărfuri, nu este gata. În prezent, terminalul constănțean se clasează undeva pe locurile 8 - 10 la nivel național, dintr-un total de 33 de terminale”, spune Gheorghe Milcoveanu, directorul executiv al terminalului BRM Constanța. Tranzacțiile realizate în ianuarie au fost demarate în 2008, fiind finalizate de-abia acum. Pe piața licitațiilor, CFR Călători a achiziționat echipamente de lucru și protecție, rechizite și lucrări de amenajare a spațiilor iar CFR Marfă a închiriat mai multe spații. Pe piața la disponibil au fost tranzacționate profile metalice. „Dacă nu am fi avut licitațiile restante din 2008, luna ianuarie ar fi fost aproape moartă. Oricum, chiar și când bugetul companiilor de stat este finalizat și directorii sunt aleși, durează circa 1 – 3 luni ca banii solicitați la ministere pentru achiziții să ajungă în teritoriu. Dacă lucrurile s-ar mișca mai repede, într-o săptămână, spre exemplu, am avea și mai multe tranzacții”, spune Gheorghe Milcoveanu. Principala problemă a terminalului BRM rămâne totuși reticența administrațiilor și insti-tuțiilor publice de a folosi ringul bursier pentru achiziții și vânzări. Și asta pentru că în majoritatea cazurilor se lucrează în continuare pe criterii politice și „cumetrești”. „Pentru 2009, ne-am propus să extindem pe cât posibil piața la disponibil, prin atragerea de noi clienți, în special din rândul spitalelor și primăriilor”, mai spune Gheorghe Milcoveanu. ### Noutatea adusă în acest an de Bursa Română de Mărfuri este posibilitatea achiziționării de păcură și cărbune. Avantajele tranzacționării în ringul bursier sunt rapiditatea achizițiilor (regim de urgență, de cel mult 2-3 zile) și obținerea de prețuri avantajoase, prin utilizarea licitației cu strigare. BRM asigură livrările imediate de cărbune, din stocurile aflate în portul Constanța. Și livrările de păcură au termen scurt, respectiv ianuarie – februarie. # În primele două săptămâni din 2009, în ringul produselor petroliere al BRM (la nivel național) s-au derulat zece tranzacții, în valoare totală de peste 6,5 milioane lei. Principalele produse tranzacționate au fost motorina, combustibilul lichid ușor, combustibilul tip M și benzina # Piața la disponibil a BRM cuprinde 9 ringuri: produse petroliere, energie electrică, gaze naturale, cărbune, mărfuri generale, materiale de construcții, legume și fructe, cereale și contracte de procesare a combustibililor # BRM a fost înființată în 1992, activitatea sa desfășurându-se la sediul central din București și prin rețeaua teritorială, care numără 33 de terminale