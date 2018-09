Prima veste bună pentru familiile marinarilor răpiți de pe nava "Glarus"

Compania de navigație Massoel din Geneva a intrat în legătură cu pirații care au atacat nava „Glarus”, informează Sindicatul Liber al Navigatorilor. După cum se știe, pe data de 22 septembrie 2018, în Golful Guineei, vasul a fost atacat de persoane înarmate care au luat ostatici 12 membri ai echipajului. Potrivit primelor date obținute, membrii echipajului sunt împreună, toți fiind bine și nevătămați. Dintre cei 12 ostatici, șapte sunt din Filipine și câte unul din Ucraina, Bosnia, România, Slovenia și Croația.Până în prezent nu există nicio informație despre răscumpărarea cerută de pirați. Companiile de navigație și firmele de asigurări se feresc să facă publice astfel de date, ce ar putea fi utilizate de răpitori pentru a-și maximiza pretențiile.Din experiența trecută se știe că răscumpărările cerute pentru eliberarea echipajelor se ridică la sute de mii și chiar milioane de dolari.Pirateria pe mare este o afacere deosebit de bănoasă. Spre exemplu, în 2011, pirații somalezi au încasat, conform estimărilor, suma de 160 milioane de dolari, din răscumpărări.Unor bande care au deturnat nave în Golful Guineei, în 2015, le-au fost plătite răscumpărări de până la 400.000 de dolari.Nava „Glarus” se află, în continuare, în portul Harcourt din Nigeria, avându-i la bord pe cei șapte membri ai echipajului, care au scăpat de pirați.Compania elvețiană Massoel este prezentă pe piața shipping-ului din 1982, fiind specializată în transportul navelor vrac uscate. În prezent, deține o flotilă de 11 nave bulk-carrier.v v vCu acest prilej, conducerea SLN le reamintește navigatorilor români câteva dintre drepturile lor, și anume:- dreptul de a fi informat și a refuza navigația într-o zonă cu risc ridicat. Aceste zone în care urmează să ajungă nava sunt cunoscute de către operatori și trebuie făcute cunoscute imediat echipajelor, chiar din momentul în care navele, încărcătura și oamenii de la bord sunt asigurați pentru aceste zone. În astfel de cazuri, repatrierea se face pe cheltuiala companiilor, plătindu-se, în plus, o compensație egală cu salariul de bază pe două luni;- în perioada în care navele tranzitează o zonă de risc ridicat, trebuie luate măsuri suplimentare pentru a reduce vulnerabilitatea lor în cazul în care sunt atacate. Măsurile sunt adaptate la tipul navei, mărimea ei, existența bordului liber, viteza de deplasare. Trebuie consultați specialiștii în securitatea navală, precum și sindicatele ITF semnatare ale contractelor de muncă, în conformitate cu BMP (Best Management Practice). Adoptarea acestor măsuri este necesară pentru o minimă protecție standard. În plus, orice atac trebuie raportat imediat autorităților relevante pentru a asigura asistența.- în cazul în care echipajul acceptă să navige într-o zonă cu risc ridicat, trebuie să știe că salariul de bază trebuie dublat pentru perioada de navigație în acele zone (minimum cinci zile de plată de la momentul intrării într-o astfel de zonă). Totodată se dublează și compensația pentru cazuri de accident și deces;- salariile navigatorilor se plătesc pe întreaga perioadă a captivității, până la sosirea marinarilor acasă. În primăvara acestui an, Comitetul tripartit special al Organizației Internaționale a Muncii (ILO) a ajuns la un acord privind un nou amendament la Convenția privind munca pe mare MLC - 2006. Conform acestuia, salariile navigatorilor luați ostatici de pirați, precum și alte drepturi contractuale vor fi plătite pe întreaga perioadă de captivitate. Astfel, se asigură familiilor mijloacele necesare de supraviețuire. Decizia reprezintă, totodată, o recunoaștere a amplorii fenomenului pirateriei și a neputinței marilor puteri ale lumii de a asigura securitatea transportului pe mările și oceanele lumii.- navigatorii care au fost eliberați pot beneficia de un control și un tratament psihologic corespunzător, pe cheltuiala companiei.