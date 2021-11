Prima tranşă de bani prin PNRR vine în decembrie

Avansul de 3,9 miliarde de euro, bani din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), va veni în luna decembrie, a anunţat Dan Vîlceanu, ministrul propus la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene. „Banii din PNRR vor veni în luna decembrie. Este vorba de 3,9 miliarde de euro, care reprezintă avans din PNRR. Mai avem de adoptat Ordonanţa de Urgenţă privind fluxurile financiare, iar în ceea ce priveşte partea de granturi am aprobat deja un memorandum. Mai avem de adoptat un memorandum pe partea de împrumuturi, dar nu am emoţii că nu vor intra aceşti bani. Singura problemă, aşa cum am spus şi în cadrul audierilor, este că trebuie decis modul în care cheltuielile din acest avans sunt înregistrate în contabilitate", a precizat Vîlceanu, la finalul dezbaterilor din comisiile reunite de specialitate din Parlament, după ce a primit aviz favorabil pentru portofoliul de la MIPE.