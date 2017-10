Prima navă maritimă comercială înregistrată sub pavilionul României, după o pauză de zece ani

Autoritatea Navală Română a anunțat că, pe data de 19 martie 2013, la cererea SC „Hispania” SRL București, care a încheiat un contract de bare-boat, pentru o perioadă de doi ani cu o persoană juridică străină dintr-un stat membru UE, nava portcontainer de 20.976 tdw sub pavilion german „Hispania” a fost înmatriculată sub pavilion românesc.„Dreptul de arborare a pavilionului român s-a acordat navei «Hispania» în conformitate cu legislația în vigoare, mai precis OG nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căi navigabile interioare, republicată cu modifi-cările și completările ulterioare. Înmatricu-larea navei s-a efectuat în registrul matricol al navelor în bare-boat, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 583/2004.Nava a primit efectiv dreptul de a naviga, după înmatriculare și după obținerea tuturor certificatelor tehnice și a celor care atestă siguranța și securitatea navei emise în data de 22 martie 2013, în urma unei inspecții efectuate de către Autoritatea Navală Ro-mână, prin intermediul unui ofițer, care s-a deplasat în acest scop în portul Valencia din Spania“ - se arată într-un comunicat de presă al ANR.„Este prima data când, după o perioadă de 10 ani și 4 luni, o navă maritimă care efectuează voiaje internaționale este înmatriculată de Autoritatea Navală și primește dreptul de arborare al pavilionului român. În prezent se mai află înmatriculate la pavilionul român trei nave maritime («Albatros», «Eforie» și «Mangalia»).”Răspunzând întrebărilor ziarului „Cuget Liber”, clc. Andrian Mihei, directorul ge-neral al ANR, a precizat că înmatricularea navei „Hispania” nu s-a făcut în registrul maritim internațional al României.„Hispania” are 169 metri lungime, 27 metri lățime, 16.211 tone registru brut. A fost construită în 1998. A navigat sub numele „Columbus Coromandel” până în decembrie 2003, apoi, „Cap Reinga”, până în octombrie 2006 și „Alianca Andes”, până în noiembrie 2009.