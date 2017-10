"PRIMA MAŞINĂ" A INTRAT ÎN VIGOARE. Cum te poţi înscrie în program

"PRIMA MAȘINĂ" A INTRAT ÎN VIGOARE. Cum te poți înscrie în program

Actul normativ care reglementeaza programul "Prima Masina" a intrat ieri in vigoare. Documentul creeaza cadrul legal pentru implementarea programului, insa pentru ca acesta sa devina functional si sa poate fi accesat de persoanele fizice trebuie aprobate normele de aplicare, scrie AvocatNet.ro.OUG nr. 66/2014, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 768 din 22 octombrie 2014 si care a intrat in vigoare la aceeasi data, aproba programul de stimulare a cumpararii de autoturisme noi, denumit programul "Prima Masina", care are scopul de a facilita accesul persoanelor fizice la achizitia unui autoturism nou prin contractarea de credite garantate de stat.Conform documentului, prin acest program, persoanele fizice pot cumpara un singur autoturism. Prin autoturism nou se intelege, asa cum stabilesc noile dispozitii, un bun nou, produs in spatiul intracomunitar sau provenit din import, care indeplineste cel putin cerintele minime ale standardului EURO 5, achizitionat de la un persoane juridice care au ca obiect de activitate vanzarea autovehiculelor noi si al carui pret de achizitie nu depaseste suma de 50.000 lei, la care se adauga TVA.De asemenea, actul normativ pevede ca beneficiarul programului este persoana fizica care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:- la data solicitarii creditului garantat, declara pe propria raspundere, ca nu a mai detinut in proprietate un autoturism - bun nou;- nu inregistreaza obligatii de plata restante la bugetul general consolidat;- nu inregistreaza restante la plata altor credite bancare.In termen de maximum 15 zilede la data intrarii in vigoare a OUG nr. 66/2014, MFP si Ministerul Economiei vor elabora si vor supune aprobarii prin hotarare a Guvernului normele de aplicare a ordonantei de urgenta.Premierul Victor Ponta, a declarat recent, citat de agentia Mediafax, ca programul va deveni operational la 1 noiembrie.