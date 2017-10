„Prima împădurire“ se împiedică iar, la Constanţa

„Prima împădurire“ se împiedică iar, la Constanța

De la începutul lunii și până pe 28 februarie se desfășoară cea dintâi sesiune din acest an de depunere a proiectelor de finanțare aferente Măsurii 221 „Prima împădurire a terenurilor agricole”. Aceasta este prima din cele patru care se vor desfășura pe parcursul lui 2011 și a doua organizată până în prezent. În octombrie anul trecut sesiunea de cereri de proiecte pentru măsura 221, a stârnit însă interes zero în rândul constănțenilor, fie ei persoane fizice, persoane fizice autorizate, persoane juridice, grupuri sau asociații de persoane fizice sau juridice, ori autorități publice locale deținătoare de teren agricol. Anul acesta se pun iarăși la bătaie 200 de milioane de euro, dar rămâne de văzut dacă și câte proiecte vor fi totuși depuse. Ultima categorie dintre posibilii solicitanți enumerați mai sus, cu șanse reale de a pune mâna pe aceste fonduri nerambursabile, nu se va înghesui nici anul acesta la Oficiul Județean al Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit (APDRP) Constanța, pentru a depune proiecte. Nu au ce împăduri În ciuda faptului că reprezentanții primăriilor din județ spun că fondurile nerambursabile ar fi fost mai mult decât necesare, având în vedere că majoritatea localităților au nevoie de împădurire, puțini sunt aceia care au pentru ce face aceste proiecte de finanțare. Dumitru Chiru, primarul din Lumina, la fel ca și edilul din Tuzla, Florin Constantin Micu, au precizat că localitățile pe care le conduc nu dețin teren agricol, așa că nu pot aplica pentru Măsura 221, chiar dacă și-ar dori. În aceeași situație este și Mihail Kogălniceanu: „Nu avem teren. Avem pășune și cariere de piatră. De abia am reușit să îi convingem pe arendași să facă ceva perdele de protecție din salcâmi“, a precizat primarul Valer Iosif Mureșan. Nici în Valu lui Traian nu vor crește păduri din fonduri europene. Viceprimarul din această localitate a precizat că nu se intenționează să se aplice pentru Măsura 221, ci se preferă proiectele derulate prin Consiliul Județean Constanța. Hârșova se află și ea în situația prezentată mai sus însă, în cazul acestei localități, urmează să demareze o împădurire în această primăvară, așa că oricum nu ar mai avea teren agricol disponibil. Viceprimarul George Brătianu a precizat că se vor planta diferite tipuri de arbori pe o suprafață de aproape 200 de ha, printr-un proiect al Consiliului Județean Constanța și al Ministerul Mediului și Pădurilor. Reprezentanții Primăriei Constanța au precizat, de asemenea, că în momentul de față nu intenționează să aplice pentru Măsura 221. Se pare că s-ar fi dorit să facă acest lucru în sesiunea de anul trecut, dar erau neeligibili. Printre puținele autorități locale care vor încerca totuși să depună un proiect pentru a reuși să acceseze fonduri nerambursabile se numără Medgidia, dar și Mircea Vodă. Edilul celei de-a doua localități, Dumitru Dedu, a precizat că deja a purtat primele discuții cu reprezentanții unei firme de consultanță, însă momentan nu poate spune sigur dacă se va depune un proiect în acest sens ori nu. Cei ce se hotărăsc să depună documentația necesară, pot face acest lucru, în această primă sesiune, la oficiile județene ale APDRP, zilnic, până pe 28 februarie, ora 12.00. Anca CHICU