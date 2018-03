Prima Casă 2018. 5% din fonduri, epuizate în două săptămâni

Programul de credite Prima Casă și-a epuizat 5% din plafonul alocat în acest an, în doar două săptămâni de la aprobarea fondurilor.„În avanpremieră vă pot spune că programul a fost demarat pe data de 15 februarie și am epuizat până acum deja 5% din plafonul pe 2018. De pe 15 februarie, primim cam 60-70 de dosare Prima Casă pe zi“, a declarat Alexandru Petrescu, directorul general al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri la forumul "Piața imobiliară: tendințe și obiective pentru 2018".De asemenea, Alexandru Petrescu a declarat că timpul de prelucrare a unui dosar a scăzut în medie la cinci zile, de la 21 de zile anul trecut.Cele două miliarde de lei alocate în acest an au fost împărțite la 15 bănci participante, după noi reguli.Plafonul de garanții aprobat de Ministerul Finanțelor Publice pentru acest an este cu 20% mai mic față de cel din 2017. O altă noutate cu care vine programul în acest an este reducerea marjei maxime de dobândă de la 2,5% la 2% pentru construcția de locuințe. Executivul a redus deja marja de dobândă încă din 2016 pentru achiziția de locuințe, care este tot la 2%. Astfel, dobânzile creditelor Prima Casă sunt formate acum din dobânda ROBOR cu scadență la trei luni, care astăzi este de 2,09%, și o marjă de 2%.În programul Prima Casă 2018, băncile participante sunt: Bancpost, Banca Comercială Română, BRD – Groupe Societe Generale, CEC Bank, Credit Agricole Bank România, Garanti Bank, ING Bank, Leumi Bank România, Marfin Bank, OTP Bank România, Piraeus Bank, Raifeissen Bank, Banca Românească, Banca Transilvania și Unicredit Bank.